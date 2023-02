Presunte molestie, le segnalazioni al gruppo Fem.In su guardia medica nel Cosentino

COSENZA – Nuove denunce di molestie sessuali da parte di un collettivo femminile cosentino. Le ragazze del gruppo Gynestra, operative sul Tirreno Cosentino, sulla pagina social della community hanno aperto un box anonimo di denuncia e sono state decine le segnalazioni che hanno riguardato un medico che presta servizio alla Guardia medica di Longobardi (Cosenza).

I racconti delle donne sostanzialmente simili, parlano di un medico “che ti palpa nelle parti intime anche se vai per un dolore al piede” e che “le allusioni sessuali e i palleggiamenti sono fatti indifferentemente a giovani donne o anziane”. Inoltre, il sanitario “richiede test di gravidanza da fare in loco anche a donne evidentemente in menopausa e che si recano lì per problemi non ginecologici”. I messaggi sono stati ripresi anche dal collettivo femminile Fem.In cosentine in lotta, che da anni si batte per aiutare le donne nei percorsi di denuncia contro ogni tipo di abuso. Le ragazze continueranno a raccogliere le testimonianze e avvieranno ogni azione possibile affinché si faccia chiarezza sulle azioni del medico.

Al momento nessuna denuncia è stata presentata all’autorità giudiziaria, ma il box segnalazioni resta aperto e continuano ad arrivare altre testimonianze.