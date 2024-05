Paola: rinviato il concerto di Rocco Hunt «Non mancate vi farò divertire»

PAOLA (CS) – A causa delle avverse condizioni meteo e della pioggia che ieri si è abbattuta su tutto il territorio Cosentino, il concerto di Rocco Hunt che era in programma ieri sera, è stato rimandato a domenica 5 maggio. L’esibizione del rapper salernitano è inserita nei festeggiamenti in onore di San Francesco e ieri il suo concerto, gratuito, si sarebbe dovuto tenere dalle 22, in piazza, su Largo Mattia Preti (Parcheggio Sottomercato).

Lo stesso cantante con un video sui social ha rassicurato gli “amici di Paola e tutti gli amici calabresi che purtroppo, a causa di questo maledetto maltempo, la serata, lo show, verrà rinviato a domenica prossima. Non mancate e caricatevi perché vi farò divertire“.