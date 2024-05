Frascineto: recuperato l’edificio di Corso Resistenza, sarà centro d’informazione turistica

FRASCINETO (CS) – Frascineto, cantiere aperto. Recuperato l’edificio di Corso Resistenza, adiacente la piazza di Eianina. La struttura sarà adibita a centro di informazione turistica nonché di promozione turistica e recupero area pubblica con realizzazione di anfiteatro. L’area del progetto, rientra nel più ampio intervento di riqualificazione e valorizzazione del borgo volto alla rifunzionalizzazione ed al recupero di aree pubbliche e delle strutture edilizie preesistenti di prossimità. L’ufficio di promozione che sarà istituito, svolgerà compiti di promozione della memoria storica, culturale e archeologica di Frascineto, nonché accoglienza ed informazione a favore dei turisti e visitatori, di eventi, feste, spettacoli ed iniziative. Inoltre, l’intervento prevede la realizzazione di spazi per la degustazione, vendita di prodotti enogastronomici, spazi espositivi, di accoglienza ed un info-point per il polo culturale, al fine di condurre i turisti all’edificio attraverso un itinerario nel borgo.

Il progetto, è stato redatto dall’ing. Vittorio Blois. “Un altro obiettivo centrato – afferma il sindaco Angelo Catapano -, che s’inserisce all’interno di un progetto denominato “Frascineto, borgo della spiritualità bizantina: tutela, salvaguardia e valorizzazione. Si integra – evidenzia -, con altri interventi previsti: riqualificazione, pavimentazione in pietra, recupero aree verdi, area camper attrezzata, potenziamento museo delle icone, in quanto le piazze interessate dalla riqualificazione sono le più importanti, per la loro centralità, di interesse turistico: museo delle icone e della tradizione bizantina, la cappella di Santa Lucia ed il campanile, nonché location di importanti eventi internazionali di tradizione arbereshe”.