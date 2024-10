Paola: Settimana della Protezione Civile, prova di evacuazione al Liceo “Galilei”

PAOLA (CS) – Domani, martedì 8 ottobre, in occasione della VI edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, l’assessore all’Istruzione ed all’Edilizia scolastica della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, sarà presente, insieme al direttore della Protezione Civile regionale, Domenico Costarella, alla prova di evacuazione che si terrà presso il Liceo “Galilei” di Paola. Si tratta di un polo scolastico, questo gestito dalla dirigente scolastica, Sandra Grossi, che comprende, oltre al Liceo “Galilei”, anche l’IPSEOA “San Francesco di Paola” e l’IIC “Pisani-Pizzini”. Le operazioni saranno coordinate dal personale della Protezione civile calabrese, dal responsabile d’Istituto del servizio di prevenzione e protezione, dai Vigili del fuoco e dalla locale Polizia Municipale.

La Settimana nazionale della Protezione civile

Istituita nel 2019, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre, si svolge dal 6 al 13 di questo mese. Per l’occasione, il Dipartimento regionale di Protezione civile promuove una serie di incontri diffusi sul territorio dedicati alla formazione, divulgazione e dimostrazione delle attività da mettere in atto.

“Abbiamo ritenuto di coinvolgere anche le scuole per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della prevenzione – spiega l’assessore Caracciolo – soprattutto in una regione come la Calabria, con un alto rischio sismico ed idrogeologico. Pertanto, sono stati promossi una serie di incontri dedicati alla formazione, divulgazione e dimostrazione delle attività da mettere in atto adottando comportamenti corretti allo scopo di prevenire il rischio di eventi avversi o mitigarne gli effetti”.