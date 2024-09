Paola: nonna Ottavia compie 103 anni, una vita di sacrifici ed esperienza

PAOLA (CS) – Spegne oggi ben 103 candeline, la Signora Ottavia Chiappetta Belligerante. Nata a Paola (Cs) il 30 Settembre 1921, oggi, felicissima ed in ottima forma, festeggia oggi un traguardo straordinario, circondata dall’amore dei suoi familiari, ed in particolare dei nipoti. Nove figli, 29 nipoti e 50 pronipoti, di cui l’ultima è in arrivo tra un mese, è trisnonna.

Ieri è iniziata la festa per i suoi 103 anni ma i festeggiamenti continuano anche a casa. Una giornata di gioia e orgoglio per i parenti e la comunità di Paola, che si stringe intorno a lei per abbracciarla con amore e porgergli gli auguri più belli di Buon Compleanno. Una vita di esperienza, ricordi e certamente anche di sacrifici e momenti di difficoltà. Una famiglia numerosa la sua, che oggi ha voluto omaggiarla di un sincero augurio. Alla signora Ottavia anche gli auguri dalla redazione di Quicosenza.