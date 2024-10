Paola, domani la presentazione di ‘Diversi perché unici’: il progetto sperimentale sull’autismo

PAOLA (CS) – Si svolgerà domani – mercoledì 23 Ottobre 2024 – dalle ore 16.30 presso l’auditorium “Ferrari” del complesso del Sant’Agostino, a Paola, la presentazione del progetto “Diversi perché unici”, promosso dall’Ambito territoriale sociale 2 Paola-Cetraro, di cui fanno parte anche i comuni di Acquappesa, Bonifati, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Sangineto e San Lucido. Radio Rlb è media partner dell’evento a cui saranno presenti anche i sindaci Giovanni Politano, Ermanno Cennamo, Francesco Tripicchio, Francesco Grosso, Francesco Candreva, Giacomo Middea, Vincenzo Rocchetti, Michele Guardia e Cosimo De Tommaso i protagonisti di questo importante evento, allestito dall’ufficio di Piano, di cui è responsabile Annalisa Apicella, unitamente alle associazioni ed alle cooperative che rappresentano l’ossatura cardine del progetto. Alla manifestazione di domani prenderà parte l’assessore regionale alle politiche sociali, Caterina Capponi.

1 di 1

“Diversi perché unici”: il progetto sperimentale

“Diversi perché unici”, lo ricordiamo, punta su attività innovative e sperimentali, rientranti nelle linee E e G, ovvero i percorsi formativi con tirocini di inclusione ed attività di residenzialità in autonomia per persone con disturbo dello spettro autistico. É da sottolineare che l’Ats 2 Paola-Cetraro é stato uno dei 7 Ambiti virtuosi (in tutta la Calabria sono 32) ad essersi aggiudicato il finanziamento da parte della Regione per le linee di intervento sopra menzionate, tra l’altro realizzate in coprogrammazione e coprogettazione con enti del terzo settore, come le associazioni “Vienna” e “Calcia l’autismo” e le cooperative “Adiss multiservice” e “A piccoli passi”.

“Le attività promosse ed organizzate vanno a vantaggio di una fascia di popolazione che necessita di forte sostegno, anche in virtù dell’obiettivo di inclusione sociale che, attraverso queste progettualità, stiamo portando avanti con risultati concreti ed incoraggianti” – sono le parole del sindaco di Paola (Comune capofila dell’Ats 2) Giovanni Politano, dell’assessore comunale alle politiche sociali Antonio Logatto e del responsabile dell’ufficio di piano Annalisa Apicella. “Ciò che ci consentirà di acquisire ancor più esperienza, sarà anche il confronto, sulle stesse progettualità, che avremo modo di allestire con gli Ambiti della Regione Piemonte. Un altro modo serio ed intelligente per fare rete, al fine di offrire servizi sempre più moderni, efficienti ed ottimali alle fasce sociali più deboli”.