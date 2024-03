Paola, come Hachiko attende in stazione e sui social si scatena la solidarietà: lieto fine per Jack

PAOLA (CS) – Una storia a lieto fine per Jack, cagnolino di 3 anni, smarrito 15 giorni fa dalla padrona. Dalle campagne di San Lucido il quattrozampe si era allontanato di casa, ed era arrivato alla stazione di Paola, visibilmente smarrito e in attesa di qualcuno con cui si potesse ricongiungere o che riconoscesse come familiare. Un commovente atteggiamento che ricorda molto quello di Hachiko, che per dieci lunghi anni attese ogni giorno il padrone alla stazione nella speranza di vederlo scendere dal treno, come d’abitudine.

In tanti, nel frattempo, si sono mobilitati per cercare una sistemazione al piccolo cagnolino. Nel frattempo Jack si sposta nuovamente e percorre la statale 18 verso San Lucido, venendo notato dal giovane Ettore che decide di portarlo a casa con sè e di adottarlo. Grazie anche al tam tam di solidarietà che si è scatenato sui social, il post è diventato virale ed è riuscito a raggiungere la legittima proprietaria, felicissima per aver ritrovato il suo Jack.