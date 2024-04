Scie putride in mare nell’Alto Tirreno Cosentino: «sindaci svegliatevi» – VIDEO

COSENZA – “Mare Nostrum: avvisaglie che non ci piacciono! Sindaci svegliatevi!”. Inizia così il post di denuncia dalla pagina facebook di Italia Nostra Sezione Alto Tirreno Cosentino, corredato da un video. “Ieri abbiamo pubblicato un intervento in cui si vedeva che l’impianto di depurazione di Scalea, nella parte terminale del processo di depurazione veniva controllato da una telecamera direttamente collegata con la sede dell’Arpacal.

Abbiamo estratto questo video molto interessante riferito alla mattina del 27/04/2024 dal sito “Io amo San Nicola” in cui si evidenzia una lunga scia putrida e schiumosa proveniente da qualche scarico.

Ieri abbiamo scritto sul nostro intervento – prosegue il movimento – che avremmo chiesto all’Arpacal di sapere se tutti i depuratori della Costa venissero controllati nella parte terminale del processo di depurazione da una telecamera. Siamo alla fine di aprile e vedere queste immagini non ci conforta affatto, e dovrebbe allertare immediatamente i nostri sindaci, e le stesse autorità regionali che di recente hanno chiamato in causa con molta determinazione, ci riferiamo al presidente Occhiuto, proprio i sindaci i quali sono i primi responsabili del controllo del buon funzionamento degli impianti di depurazione, nonché del proprio territorio; quindi è assolutamente necessario che tutti i depuratori della Costa vengano video sorvegliati H24 – concludono – per escludere che queste chiazze e scie putride che si avvicinano alla battigia della nostra costa e che scoraggiano la balneazione non provengano dagli impianti di depurazione ma da altri scarichi presenti sul territorio che evidentemente devono essere individuati con assoluta urgenza”.