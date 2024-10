Paola, aggredito il personale medico. La solidarietà del sindaco che rilancia l’idea del nuovo Ospedale

PAOLA (CS) – «All’indomani dell’ennesimo episodio violento nei riguardi di personale medico che quotidianamente svolge con impegno, dedizione, sacrificio e professionalità la sua missione all’interno della nostra struttura ospedaliera, vogliamo esprimere la nostra sincera vicinanza ed allo stesso tempo condannare in maniera netta quanti si rendono protagonisti di simili e deplorevoli azioni, che in nessun modo potranno condizionare l’operato dei nostri medici. Il tutto in un momento di evidente rilancio del nostro nosocomio cittadino, riferimento sempre più di tutta l’area del basso tirreno cosentino». È quanto afferma in una nota il sindaco di Paola Giovanni Politano.

«È innegabile – evidenzia il Sindaco – che dietro le opere di ristrutturazione già iniziate in alcuni reparti, con l’investimento previsto, grazie all’impegno diretto del Presidente Roberto Occhiuto e della Regione Calabria, e grazie al prezioso lavoro del consigliere regionale Sabrina Mannarino e del nostro assessore comunale Antonio Logatto, ed alla fitta interlocuzione intrapresa dal consigliere provinciale Alfonso D’Arienzo con i vertici dell’Asp e con l’opera di associazioni e comitati cittadini, la nostra struttura sta registrando un momento di evidente crescita e sono i numeri a confermarlo».

«È stata premiata la linea della nostra amministrazione comunale, che ha sempre prediletto la linea dell’interlocuzione istituzionale ed in tal senso, l’arrivo del nuovo primario di Chirurgia, il dott. Simone Squillante, nello spoke Paola Cetraro, rappresenta un ulteriore chiaro messaggio. Anche in questo caso, le nostre prese di posizione, volte soprattutto all’ottenimento della qualità dei servizi che alla quantità, ci hanno dato ragione. Ciò significa che continueremo a vigilare senza abbassare il nostro grado di attenzione. Occorre allo stesso tempo mettere il neo primario, al quale diamo il nostro sincero e grato benvenuto, nelle migliori condizioni di operatività, intervenendo immediatamente sul blocco operatorio, che rischia di essere paradossalmente insufficiente rispetto ai numeri ed all’altrettanto instancabile impegno profuso dall’altro Primario, in questo caso di Ortopedia, il dott. Massimo Candela».

«A pochi anni dal cinquantesimo anno di costruzione dell’Ospedale San Francesco di Paola, pensiamo sempre più che vada rilanciata l’idea, per come già si sta procedendo nella sibaritide, della costruzione di una nuova struttura ospedaliera capace di rispondere alle esigenze della collettività. Una nuova struttura per la sua immediata vicinanza, capace di mettersi in stretta connessione sia con l’Unical, sia direttamente con il nuovo Policlinico Universitario che da qui a poco dovrebbe nascere. La sanità pubblica è un fermo pilastro della nostra Costituzione, che va difeso e rivendicato e che non può determinare speculazioni e strumentalizzazioni di parte. Coinvolgeremo tutto il consiglio comunale per condividere l’idea che, tra le altre opere compensative previste per la eventuale costruzione della “nuova Galleria Santomarco“, venga appunto inserita la costruzione di una nuova struttura ospedaliera, che vada ad implementare e valorizzare, ancora di più, l’impegno di coloro i quali spendono la loro vita nella nostra già efficiente struttura. Continueremo – ha concluso Politano – a spenderci per il nostro territorio con ambizione, coraggio e passione per come ci viene quotidianamente chiesto».