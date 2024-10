Paola, a fuoco un mezzo di una ditta impegnata nei lavori al cimitero. Il sindaco «si faccia subito luce»

PAOLA (CS) – Un incendio, la cui natura sembra essere di origine dolosa, ha completamente divorato un mezzo di una ditta impegnata in alcuni lavori nell’area del cimitero di Paola. Si tratta di una costosa ruspa che sarebbe stata prima cosparsa di liquido infiammabile e poi data alle fiamme questa notte. Il rogo ha distrutto il mezzo ed ha anche interessato parte dello stabile dove si trova la camera mortuaria. Su quanto accaduto indaga la polizia.

Il sindaco “al fianco di operai e ditta: Si faccia piena luce”

Sul grave fatto è intervenuto il sindaco Giovanni Politano che ha espresso solidarietà alla ditta e chiesto al contempo che si faccia luce sulla matrice dall’atto «A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale della Città di Paola, vogliamo esprimere sentimenti di sincera solidarietà e di forte vicinanza alla ditta che ha subito l’incendio di un proprio mezzo, operante nell’area cimiteriale. Un atto, di cui ancora si disconosco le cause, che crea, ad ogni modo, forte apprensione e tanta preoccupazione. Quel che è certo, è che l’intero Governo comunale e tutta la nostra Comunità, sono al fianco di operai e ditta».

«Nel contempo, auspichiamo che le autorità preposte possano diradare ogni dubbio in merito alla matrice di quanto accaduto e fare chiarezza. Una chiarezza che è indispensabile per addivenire ad una serie di riflessioni che non mancheranno sicuramente, nonché a prese di posizioni altrettanto nette, che la Città intera chiede e merita.

Attendiamo, fiduciosi, sviluppi più concreti».