“Fuscaldo… incontri diVersi”, galà e premiazione del concorso letterario internazionale

FUSCALDO (CS) – E’ in programma per domani alle 17, in piazza Indipendenza, nel borgo storico del paese, l’evento di Premiazione del Concorso Letterario e Artistico Internazionale “Fuscaldo… incontri diVersi – Città Cultura 2024”. Il Concorso è identitario di Fuscaldo, come un luogo fisico e simbolico di incontro tra persone, cultura e creatività. Da un’idea dell’autrice Francesca Patitucci, Presidente del Concorso, e da questa II edizione anche Presidente dell’associazione culturale “Incontri diVersi” si concretizza un progetto ambizioso, motivato da un unico obiettivo: far emergere la bellezza e l’attaccamento alla terra di Calabria, attraverso l’arte tutta.

Il senso di appartenenza alla terra natia e la consapevolezza che la terra calabra abbia tanto da offrire hanno rafforzato la volontà e la determinazione di creare il giusto viatico di scambi culturali, religiosi e di tradizioni con altre realtà italiane e d’oltralpe. Tante belle penne del nostro territorio sono motivo di orgoglio, da condividere con altrettante personalità del mondo letterario di altre regioni italiane. Rinnovarci e crescere attraverso la socialità e lo scambio culturale incita a non demordere, prova tangibile ne è stata, ancor di più quest’anno, la grande affluenza di scrittori, poeti e artisti, provenienti da ogni parte della nostra bella Italia e dall’estero, a onorare questo ambito appuntamento.

Il Concorso, tra un verso e una rima, racconti, testi teatrali e dipinti, vuole offrire la possibilità di far conoscere un borgo marinaro e medioevale, ricco di storia e arte; un popolo che, dignitosamente, affronta le difficoltà e le tempeste di una terra generosa ma tanto stentata.

L’evento è patrocinato dal Comune di Fuscaldo nella persona del sindaco, avv. Giacomo Middea. Protagonisti assoluti della serata gli artisti che hanno voluto partecipare numerosi all’importante progetto. La serata di premiazione è stata organizzata in collaborazione con la Pro Loco Fuscaldo e il supporto dell’UNPLI. Saranno presenti diverse figure del mondo politico non locale e autori. Non mancheranno momenti musicali ad allietare quello che vuole essere la continuazione di un lungo percorso e con grande onore saremo affiancati da una madrina d’eccezione, proveniente da terra campana la Presidente dell’associazione Culturale ACIPeA Lucia Gaeta che con gioia ha accettato il nostro invito.

Sarà presente, inoltre, la esimia e professionale giuria costituita da 12 membri di rinomato spessore culturale, valutatrice delle opere concorrenti. L’editore e poeta Luciano Zampini di “Noiqui” ha supportato l’organizzazione per la realizzazione di un’Antologia delle opere ritenute meritevoli e di quelle vincitrici, a memoria di quanto verrà promosso, a livello culturale, poetico e artistico. Non mancherà il Direttore Artistico Anna Oro, prezioso braccio destro del Presidente. Novità di questo anno sarà la consegna di due Premi alla Carriera, fuori Concorso, Inoltre, avremo il Premio Assoluto “ I Luoghi Del Cuore” e il Premio Assoluto “Incontri DiVersi”.