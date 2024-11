Fuscaldo ha il suo “Cerchio della Pace”. Il secondo al mondo dopo il primo in Finlandia – FOTO

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Fuscaldo ha il suo “Peace Circle”. Il Cerchio della Pace è una bellissima iniziativa fondata da Mika Vanhanen, a Liperi in Finlandia, che mira a istituire i cerchi in 100 Paesi entro il 2030, sulla base del successo del primo lancio in Finlandia. Una bellissima iniziativa che si inserisce in un’importante rete globale di cooperazione internazionale, allo scopo di diffondere la cultura della Pace, a partire dalle scuole creando spazi rigenerativi che uniscono le persone nella pace, nella sostenibilità e nella resilienza delle comunità.

Il cerchio della Pace

Si tratta di spazi verdi mirano a promuovere la pace, la sostenibilità e l’impegno della comunità su scala globale. Ieri mattina a Fuscaldo si è svolta la cerimonia di piantumazione di alberi di ulivo creando tre linee distinte che formano il simbolo della pace. La linea del cuore rappresenta da speranza, amore e giustizia, la linea della testa simboleggiata da conoscenza, scienza e saggezza e la linea delle mani rappresenta da vita, equilibrio e diversità.

La visione dell’Amministrazione di Fuscaldo a guida Middea, soprattutto nella persona dell’assessore Maria Luisa Santoro (che ha seguito e coordinato, con tanto impegno, passione ed amore, ogni tappa e la preparazione dell’evento) è quella di impegnarsi attivamente in iniziative che mettano al centro la Pace, quale modello cardine su cui far fiorire le generazioni future e costruire un mondo sicuramente migliore, ma non a parole, bensì nei fatti e negli atti che consumiamo ogni giorno! Anna Maria De Luca, coordinatrice del progetto per l’Italia, sta lavorando per realizzare a breve il secondo Circolo della Pace italiano che sarà a Roma, in occasione del Giubileo.