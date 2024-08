Cirella: per evitare di investire un bambino travolge il padre, l’uomo è in gravi condizioni

DIAMANTE (CS) – Sarebbe stata una drammatica fatalità quella accaduta oggi a Cirella, frazione del centro tirrenico Cosentino di Diamante. Un uomo è stato travolto da un’auto ed ha riportato gravi ferite. E’ accaduto nella zona del lungomare. Secondo quanto emerso l’uomo, insieme al figlio, stava attraversando la strada quando il bambino gli sarebbe sfuggito di mano. Nel frattempo un’auto sopraggiunta, per evitare di investire il piccolo, avrebbe centrato il papà. Il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi ed ha allertato i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale.

