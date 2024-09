Cetraro: bloccato su un costone roccioso. Soccorso da un elicottero dei vigili del fuoco – VIDEO

CETRARO (CS) – Squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Paola con supporto dell’elicottero DRAGO VF54 del reparto volo dei vigili del fuoco di Lamezia Terme sono intervenuti nel tardo pomeriggio, alle 18:30 circa, nel comune di Cetraro. L’intervento si è reso necessario per soccorrere un uomo che si era avventurato in una pericolosa risalita del costone che dalla spiaggia giunge fino alla SS18. L’uomo trovandosi in difficoltà e non potendo ne riscendere e ne proseguire la salita ha allertato il NUE 112. I soccorritori hanno raggiunto e recuperato l’uomo che, a bordo dell’elicottero, e atterrato a Lamezia Terme.

