Bonifati: doppia festa per due centenarie, zia Mariuccia e zia Pierina

BONIFATI (CS) – Sarà festa nella festa lunedì prossimo, 22 luglio a Bonifati, centro del tirreno Cosentino e, per certi versi, anche un momento storico. Nel giorno in cui si celebra la patrona, Santa Maria Maddalena, la comunità festeggerà anche due centenarie. Alle ore 19.00 in Piazza Domenico Ferrante, nel centro storico, si terrà la solenne celebrazione presieduta dal vescovo della Diocesi di San Marco Argentano – Scalea Mons. Stefano Rega. Seguiranno i festeggiamenti sul sagrato della chiesa del Calvario con una maxi torta dedicata alle centenarie offerta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Grosso.

Una festeggiata è Amalia Barone (in foto a sinistra), per tutti zia Mariuccia, nata a Bonifati il 26 luglio1924. Da giovane è emigrata in Francia per lavoro e poi a Palermo. Sposata e madre di Ercole, nato con la sindrome di Down, alla morte del marito decise di tornare a Bonifati per assistere gli anziani genitori.

L’altra centenaria è Pietrina Angelina Tieso (in foto a destra), per tutti zia Pierina, nata a Buonvicino il 24 luglio 1924 ma arrivata stabilmente a Bonifati nel 1948. E’ madre di quattro figlie che ha allevato da sola riuscendo, grazie al lavoro delle sue braccia, a farle studiare e realizzare.

“Entrambe sono accomunate da una grande fede – sottolinea il parroco di Bonifati don Guido Quintiero. Da quando le ho conosciute ho potuto apprezzare la loro fede salda, genuina, costante. Entrambe praticano i primi venerdì del mese avendo cura di confessarsi. La loro è una testimonianza autentica di una lunga vita vissuta con piena fiducia nel Signore”. Per la festa patronale, infine, si terrà a Bonifati la seconda edizione dell’infiorata realizzata da un gruppo di volontari della parrocchia e da “infioratori” di Cetraro.