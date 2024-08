Belvedere, torna il MAREA Summer Festival tra musica e stand enogastronomici

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Dopo l’ottimo successo di pubblico e di critica dello scorso anno torna il MAREA Summer Festival. In una cornice spettacolare, avvolta dall’azzurro del mare, venerdì 2 agosto sul Lungomare di Belvedere Marittimo avrà luogo la serata di apertura della kermesse che darà ufficialmente inizio alla nostra estate di danza, musica, colori e divertimento. La manifestazione ideata e organizzata dal Circolo Auser di Paola, grazie all’indispensabile supporto delle amministrazioni comunali coinvolte, torna anche nel 2024 con uno degli appuntamenti del calendario estivo più apprezzati e radicati del Tirreno-cosentino. Il comitato promotore dell’evento, dopo il successo nel 2023, si prepara a un’edizione ricca di novità. Innanzitutto l’allestimento, a partire dalle ore 20:30, di stand enogastronomici per la promozione dei prodotti tipici locali e ittici, dove ognuno avrà la possibilità di degustare buon cibo, cocktail, birra artigianale, vino e altre bevande prodotte da aziende locali. Successivamente, alle ore 22:00, la Piazza si animerà grazie al ritmo tarantolato dei Cumededè, diretti da Checco Pallone, un ensemble composto da dodici elementi, tra cui otto percussionisti, dall’impatto che cattura e affascina immediatamente l’ascoltatore.

Il repertorio, variegato e originale, abbraccia dal popolare ai cantautori italiani, con arrangiamenti e rivisitazioni assolutamente originali di Checco Pallone e impreziosite dalla presenza di Piero Gallina (violino e lira calabrese) e di Carlo Cimino (basso elettrico). Da De Andrè a Carlos Puebla, miscelando Pino Daniele e Domenico Modugno, attraversando le cornici d’oriente e i ritmi africani, la musica dei Cumededè diverte, coinvolge e trascina il pubblico in un viaggio di sonorità colorate che saziano i gusti musicali di più generazioni.

Il Marea Summer Festivale con Gabry Sangineto

A seguire la musica del dj resident Gabry Sangineto, uno dei più influenti DJ/Producer in Italia che combina House, Tech House & Tribal creando così un proprio genere musicale. Nel 2023 si è esibito a Casa Sanremo The Club al Palafiori di Sanremo durante il Festival con un esclusivo DJ Set. Sempre nel 2023 è stato finalista ai Dance Music Awards, l’importante premio nazionale per gli operatori del mondo della NightLife. Guest star della serata… Lugi Mastroianni, un’importante ritorno dopo il successo dello scorso anno. Dj e star di Instagram, con oltre un milione di follower, è anche un volto noto del piccolo schermo per aver partecipato a programmi televisivi molto popolari. Il tutto diretto dal promettente musicista e direttore artistico Simone Cauteruccio con l’indispensabile collaborazione di Pasquale Cauteruccio in veste di direttore di scena. Ad impreziosire la serata l’abile arte del coreografare di Maria Marino della “Ballet Studio” di Belvedere Marittimo. Dopo il successo del suo ultimo saggio di danza torna a calcare il palco del MAREA, trasformando la musica in coinvolgente movimento. Un inizio di fine settimana intenso con uno spettacolo e una performance live dalle sonorità calde e avvolgenti che animeranno la costa tirrenica trovando spazio nella suggestiva città di Belvedere Marittimo. Dopo Belvedere, sarà la volta di San Lucido (il 9 agosto) e di Paola, dove avrà luogo la serata finale la vigilia di Ferragosto con un super ospite d’eccezione