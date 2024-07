Belvedere, sabato 27 “Pietà Popolare e Pop-Theology” con Monsignor Antonio Staglianò e Monsignor Rega

BELVEDERE (CS) – “Pietà Popolare e Pop-Theology”. Appuntamento sabato 27 luglio, alle ore 19:00 nell’anfiteatro comunale di Belvedere Marittimo. La pietà popolare come modalità legittima di vivere la fede e sentirsi parte della Chiesa e la Pop-Theology, la possibilità di ripensare e riscrivere la teologia a servizio della gioia del Vangelo. “Pop” popolare e “theology” teologia: teologia popolare.

La relazione sarà curata da Sua Eccellenza Monsignor Antonio Staglianò Presidente delle Pontificia Accademia di Teologia in occasione della pubblicazione del libro di Don Gianfranco Belsito La pierà Popolare come “Luogo Teologico”. La trattazione della questione della pietà popolare, come quella affrontata dall’autore con competenza e rigore scientifico, risulta un’ardua e affascinante impresa letteraria, teologica e storica che si misura con un’ampia tradizione che affonda le sue radici nelle pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento e sfocia nel proprium della storia odierna. Questo studio è senza ombra di dubbio pionieristico: non si riscontrano nel ginepraio dei ricercatori tra azioni così dettagliate, ricche di spunti di riflessione, foriere di novità e assolutamente utili per continuare ad affrontare un’argomentazione che coinvolge tutti». (Dalla Presentazione di Mons. Stefano Rega).

Il lavoro di don Gian Franco Belsito, frutto di studio e di riflessioni personali, anche generate dalla sua attività pastorale, si situa nei rari tentativi di comprensione globale della fede popolare e quindi di ricerca della sua identità all’interno della più vasta geografia pastorale della Chiesa. Interverrà anche Sua Eccellenza Monsignor Rega, vescovo della diocesi di San Marco-Agrentano-Scalea. L’evento sarà introdotto e moderato dal Prof. Carmine Matarazzo, ordinario di Teologia Pastorale Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.