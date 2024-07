ATS Paola Cetraro protagonista del progetto sociale “Avrò cura di te”

PAOLA (CS) – L’ambito Territoriale Sociale 2 Paola-Cetraro è tra gli enti che collaborano alla realizzazione del progetto “Avrò Cura di Te – Nuova metodologie a supporto della terapia”, finanziato nell’ambito dei progetti di rilevanza locale promossi dalle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale (Fondi ADP 2022-2024).

Il progetto è proposto dall’associazione “Vivila la Vita è bella… Paolino”, in partenariato con l’associazione “Nasi Rossi Gianfranco Condino” ed il Circolo ACLI “Marino Carboni” e nasce allo scopo di implementare le misure di sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità, non autosufficienti e più in generale in condizioni di fragilità e svantaggio, rafforzando i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto.

L’obiettivo è il potenziamento dei sistemi di trasporto ed accompagnamento presso le principali strutture sanitarie pubbliche e private, per visite di controllo e terapie. Una attività che sarà organizzata attraverso un contact center, che si occuperà di ricevere le richieste, essere un punto di ferimento per tutti e di offrire anche informazioni, orientamento e supporto per le prenotazioni. Un’attività concepita come un segretariato sociale ed è qui che subentrerà l’Ambito Territoriale Sociale 2, attraverso l’ausilio della propria equipe multidisciplinare.

“Siamo ben felici della collaborazione che offriremo a questo importante e significativo progetto – spiega la responsabile dell’Ufficio di Piano, Annalisa Apicella. – Metteremo a disposizione la professionalità e le competenze della nostra equipe multidisciplinare ed il percorso che abbiamo già avviato, relativo alle attività di co-progettazione con tutti gli enti del terzo settore. Una collaborazione che evidenzia la corposa azione che, il nostro Ambito Territoriale Sociale, sta mettendo in campo, con tanto impegno e risultati tangibili e ciò avviene anche grazie al lavoro ed agli indirizzi dati dal Comune capofila, nelle persone del sindaco Giovanni Politano e dell’assessore Antonio Logatto, e dagli altri Comuni dell’Ats: Cetraro, Sangineto, Bonifati, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, San Lucido e Falconara Albanese”.