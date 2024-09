Amantea: riparata grossa perdita idrica per la rottura di un tubo, in località San Bernardino

AMANTEA (CS) – È stata riparata definitivamente la grossa perdita di acqua nel comune di Amantea, provocata ieri mattina da un gravissimo guasto ad una conduttura nella zona di San Bernardino, che aveva portato all’immediata sospensione del servizio idrico e non poche problematiche, visto che a causa della rottura, molte abitazioni erano state letteralmente inondante nei piani bassi da acqua e fango.

A comunicarlo è il sindaco Vincenzo Pellegrino: “in anticipo sul previsto è stato sostituito il tubo a San Bernardino. È stato pertanto immediatamente ripristinato il servizio idrico. Grazie ai lavoratori del Manutentivo per la dedizione e l’impegno. Nella giornata di ieri era stata comunque effettuata una riparazione temporanea per assicurare nelle case l’erogazione idrica, sospesa nuovamente questa mattina per consentire la sostituzione di un tubo. Operazione completata nel primo pomeriggio di oggi.