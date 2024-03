A San Lucido una giornata dedicata allo screening gratuito sull’osteoporosi

SAN LUCIDO (CS) – Si intitola “Tu, sei un Osso Duro?” l’iniziativa di screening promossa da Studi Medici ARS, in località Vallena sulla Statale 18 nel territorio del Comune di San Lucido.

Si tratta di una giornata dedicata allo screening per l’osteoporosi e alla valutazione dello stato di salute delle ossa. L’iniziativa in programma per sabato 6 aprile, prevede l’esecuzione di Densitometria ossea a ultrasuoni del calcagno; Valutazione propri esami ematici del metabolismo osseo se disponibili.

Verrà anche distribuito materiale informativo basato sulla prevenzione dell’osteoporosi e un coupon per partecipare ad una lezione prova di ginnastica dolce/pilates gratuita. E’ richiesta la prenotazione. “Dedica 10 minuti alle tue Ossa, saranno il tuo sostegno per l’intera vita”.