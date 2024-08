A Fuscaldo la Break Dance protagonista, tutto pronto per “Calabreaking battle”

FUSCALDO (Cs) – Dalla battle di break dance sarà proclamato “Il Re” della Break in Calabria. A Fuscaldo, giovani e giovanissimi provenienti da tutta Italia, potranno sfidarsi in un 1 contro 1 avvincente. “Calabreaking” si terrà presso l’Acquapark Laguna Blu di Fuscaldo, il prossimo 31 agosto.

Una giornata intensa, promossa dai Compa Dreush, che con la Telemare Dance di Paola e Francesco Telemare, sono tra i punti di riferimento in Calabria e nel sud Italia per la disciplina Break Dance, diventata nel frattempo disciplina Olimpica, con tanto di debutto alle Olimpiadi di Parigi il 9 e 10 agosto. Il Calabria Break King, punta a promuovere quindi la Calabria e i suoi giovani talenti in una disciplina mondiale, grazie alla passione di un gruppo di artisti e professionisti affermati che da anni si spendono per la disciplina sempre più cercata ed amata dai giovani.

L’evento, al quale parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia, oltre a promuovere il turismo sportivo sul Tirreno Cosentino ha già attirato la curiosità di tanti iscritti pronti a confrontarsi a suon di coreografie uniche ed emozionanti.

Una giornata di sport, di esaltazione del territorio e dei talenti calabresi che sognano di emulare le gesta dei Dancer che hanno raggiunto il traguardo olimpico proprio in questo periodo. I ragazzi dovranno sfidarsi ballando passi di breaking e Hip Hop ma su musiche folk Calabresi. Una rivisitazione in salsa calabrese, una fusion tra il rap americano e la musica popolare di Calabria che lascerà tutti senza fiato.

La manifestazione inizierà alle 10:30 di mattina e si concluderà nella tarda serata. Due le categorie alle quali iscriversi: quella per gli under 14 e quella Open. Tra i premi, anche una borsa di studio “The Bboy farm” Tra gli obiettivi dell’iniziativa, anche quello di portare le qualifiche in varie regioni d Italia, dove i vincitori avranno accesso alla Top 16 e potranno gareggiare per le finali in Calabria; e far conoscere i talenti calabresi in tutto lo stivale, al fine anche di preparare i ragazzi per le olimpiadi giovanili di Dakar 2026.