A Campora San Giovanni un trionfo di ginnastica ritmica e canto tra cerchi, colori e musica

CAMPORA SAN GIOVANNI (CS) – La serata del 30 Giugno 2024 rimarrà impressa nei cuori e nelle menti di tutti coloro che hanno assistito al saggio spettacolo di Ginnastica Ritmica, Musica e Canto “Cerchi…Amo il Mondo” dell’ASD SI.MU.LO. di Ginnastica Ritmica e la Scuola di Musica “ Nuove Melodie”.

L’evento, tenutosi presso la piazzia “Don Giulio Sesti Osseo” di Serra D’Aiello (CS), è stato un trionfo di talento e creatività, con un tema originale e coinvolgente: “Il Mondo e i Cerchi Olimpici”. Lo spettacolo è stato aperto dalle note delicate di un ensemble di giovani musicisti, che hanno suonato l’inno olimpico, un preludio perfetto per una serata all’insegna dell’arte e dello sport. A seguire, le luci si sono abbassate e il sipario si è aperto su una scenografia spettacolare, rappresentante i cinque continenti, ognuno dei quali simboleggiato da un cerchio olimpico.

Ogni cerchio è stato rappresentato attraverso una serie di performance che hanno fuso ginnastica ritmica, musica e canto in un tripudio di colori e movimenti. Il cerchio blu rappresentante l’Oceania, ha portato sul palco l’energia vibrante degli esercizi ritmici e degli strumenti a fiato. Il cerchio nero, simbolo dell’Africa, è stato caratterizzato da una potente performance di tamburi e danze tribali, che ha coinvolto l’intero pubblico in un ritmo travolgente. Le atlete, con costumi colorati e accessori tradizionali, hanno mostrato una padronanza tecnica e una passione che hanno lasciato tutti senza fiato, mentre il cerchio rosso, simbolo delle Americhe, ha entusiasmato il pubblico con una serie di esibizioni a stelle e striscie,culminando in un’esplosione di ritmo e colori. Il cerchio giallo, rappresentante l’Asia, ha affascinato il pubblico con una fusione di ritmi orientali e movimenti aggraziati. Il cerchio verde simbolo d’Europa, ha visto le giovani atlete esibirsi in delle coreografie ed esercizi ispirate ai classici della musica europea, con nastri , cerchi, funi e palle fondendosi in perfetta armonia con la musica.

Non sono mancati i momenti di pura emozione, come il tributo ai valori olimpici di amicizia, rispetto e eccellenza, interpretati attraverso commoventi esibizioni di canto corale, che hanno visto coinvolti tutti gli allievi della scuola musicale. I piccoli cantanti, con le loro voci, hanno intonato brani che parlavano di unità e speranza, ricevendo lunghi e calorosi applausi. Il saggio spettacolo è stato anche un’occasione per celebrare i risultati raggiunti dalle ginnaste/i durante l’anno sportivo. I tecnici di ginnastica ritmica, musica e canto hanno voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e della dedizione, elementi fondamentali per raggiungere qualsiasi traguardo, sia nella vita che nello sport. Alla fine della serata, il Presidente e tecnico dell’ASD. SI.MU.LO. Prof.ssa Daniela Muoio insieme alla Prof.ssa Romina Giampà alla Coregrafa Marianna Santelli e alla Prof.ssa Rosa Cappelli , hanno ringraziato tutti i partecipanti e le famiglie per il loro supporto, sottolineando che eventi come questi siano importanti per la crescita personale e artistica dei giovani.

Il saggio spettacolo “Cerchi…Amo il Mondo” non è stato solo un’esibizione di talento, ma una vera e propria celebrazione dell’unità e della diversità, valori che lo sport e l’arte sanno trasmettere come poche altre esperienze. Un applauso meritato a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa serata indimenticabile.