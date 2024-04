Viali «risultato ottimo per come é arrivato. Dopo il pari abbiamo provato a vincere»

COSENZA – Una vittoria che sembra ormai una chimera e che manca dalla fine di gennaio per il Cosenza, reduce dall’ennesimo pareggio contro il Palermo oggi al Marulla. Poche parole in sala stampa per il tecnico rossoblu, William Viali consapevole che sarebbe servito il successo per tentare di allontanarsi dalla zona rossa di classifica e per ritrovare una vittoria che in casa, manca dal 20 gennaio. «Un risultato ottimo per come é venuto: siamo andati sotto dopo un ottimo inizio, abbiamo recuperato il risultato – dichiara l’allenatore rossoblu in sala stampa a fine gara – pareggiando e poi anche provato a vincere. Ai ragazzi non posso dire nulla».

«Ricordiamoci che affrontavamo comunque una squadra forte. Ma alla fine é stata una gara molto equilibrata e la differenza di classifica non si é vista. Abbiano concesso un’occasione e mezza nel primo tempo di cui una, un goal. Nella ripresa non hanno mai tirato in porta. Questa squadra deve crescere a livello qualitativo ma la reazione mi é piaciuta e mi fa ben sperare. La classifica? Non la guardo guardo solo alla mia squadra».