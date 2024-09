‘Ti volevo dedicare’, a Cosenza il friendly match dedicato a Salvatore Figliuzzi

COSENZA – ‘TI VOLEVO DEDICARE’, è un friendly match dedicato a Salvatore Figliuzzi. A distanza di 5 anni, Domenica 29 Settembre 2024, amici e parenti si ritroveranno al Palaferraro di Cosenza per un amichevole di calcetto, dando spazio anche ai più piccoli. Coinvolta in questa iniziativa anche L’Accademia calcio Cosenza e la A.S.D Nemo calcio, associazione di ragazzi diversamente abili. “Sarà una giornata dedicata allo sport e al divertimento, una giornata proprio come avrebbe voluto Lui!”, aggiungono i parenti e amici di Salvatore Figliuzzi.

