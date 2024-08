Stangata per il Cosenza: 4 punti di penalizzazione. I rossoblu scivolano all’ultimo posto

ROMA – Una vera e propria stangata per il Cosenza che scivola in fondo alla classifica di Serie B. Nell’ambito di due diversi procedimenti per il mancato versamento entro il primo luglio 2024 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la società calabrese “con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e 10.000 euro di ammenda. Il TFN ha inoltre sanzionato con 18 mesi complessivi di inibizione Roberta Anania, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club. Il Cosenza era stato deferito dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc.

La società rossoblù: “disappunto per l’estrema rigidità”