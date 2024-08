Spezzano della Sila, al via la 43^ edizione della Coppa Sila che compie 100 anni

SPEZZANO DELLA SILA – L’Altopiano silano è pronto ad accogliere la 43^ edizione della Coppa Sila “Trofeo Domenico Scola”, decimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna sud e quinto del Campionato Italiano “Le Bicilindriche”. Una edizione particolare perché con quella di quest’anno la Coppa Sila, compie ben 100 anni. Un evento che al di là della valenza sportiva grazie anche al circuito situato sulla suggestiva e panoramica strada provinciale 256 con arrivo al Valico di Monte Scuro, rappresenta un indotto importante per Camigliatello Silano perché oltre ai 106 piloti partecipanti arriveranno appassionati e turisti. Ovviamente per l’Amministrazione comunale di Spezzano della Sila, guidata dal sindaco Salvatore Monaco è importante anche il rispetto dell’ambiente, tant’è che l’assessore allo sport, Gianluca Mendicino ha rivolto un invito a quanti si recheranno ad assistere alla 43ma edizione della Coppa Sila, quello di non lasciare la classica busta di rifiuti a terra o peggio ancora come spesso capita, appesa ad un albero.

- Pubblicità Sky-