La delusione di Alvini: “Cosenza punito da un episodio. Non ho visto differenze con il Sassuolo”

COSENZA – Delusione per il risultato non per la prestazione. Mister Alvini si presenta in sala stampa per commentare la sconfitta contro il Sassuolo:“la differenza della partita sta negli episodi, loro sono stati bravi a sfruttarlo anche perchè il goal è arrivato su un nostro errore mentre stavamo attaccando. È stata un partita dura, ma il Cosenza l’ha interpretata bene. Loro sono venuti a giocare in modo diverso rispetto alla scorsa settimana. Nel secondo tempo hanno cambiato tre giocatori ma io non ho visto squilibrio tecnico. Abbiamo concesso qualcosa solo su palle ferme a nostro favore. Ci può stare che loro abbiano qualche occasione, hanno giocatori di qualità, ma differenza a livello tattico non ne ho vista sinceramente. Loro sono stati più bravi nella cura dei dettagli. Ogni squadra di B contro Laurienté e Mulattieri va in difficoltà”.

Ma dal punto di visto dell’impegno, della voglia e della serietà non posso dire nulla. Dobbiamo crescere e limare i difetti che abbiamo, ma alla fine se avessimo pareggiato nessuno poteva dire nulla”.