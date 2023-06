Il saluto di Viali «Grazie Cosenza». Per la panchina Caserta o Castori, ma spunta anche Aglietti

COSENZA – Ha detto no alla proposta del Cosenza. Sarà l’allenatore dell’Ascoli e nella prossima stagione arriverà al Marulla da avversario. Ma Wiliam Viali resterà comunque nel cuore di molti tifosi, per una salvezza che porta anche il suo nome. Arrivato senza esperienza in cadetteria, dopo una sfilza di no rifilati al DS Gemmi e al presidente Guarascio alla ricerca del successore dell’esonerato Dionigi, Viali ha accettato l’incarico superando le difficoltà e lo scetticismo di una piazza stanca di vedere la propria sqaudra annaspare nei bassifondi della classifica.

Viali ha tenuto la barra dritta anche nei momenti più difficili, quando il Cosenza era ultimo in classifica e giocava in un Marulla semivuoto per la protesta degli ultras che hanno disertato la stadio per diverse gare. L’allenatore ha ricompattato e dato morale ad un gruppo che ha non si è mai arreso fino all’epilogo di Brescia.

Il saluto di Viali ai tifosi del Cosenza

Il tecnico milanese ha affidato ai social il suo messaggio di saluto alla piazza “Nei miei 30 anni di calcio ci sono state tappe che hanno segnato in maniera netta il mio percorso. Da allenatore, Cosenza è decisamente quella più importante ed emozionante che abbia vissuto. Tutti insieme ci abbiamo messo lavoro, impegno, ma soprattutto tanto trasporto per raggiungere un risultato che sembrava impossibile. Si sono create alchimie non semplici da replicare. Ci tengo a salutare e ringraziare il presidente Guarascio, Il direttore Roberto e Armando, Roberta Marco e tutte le persone della sede, I medici ed i loro staff, I magazzinieri, Carmine, Gianluca e Mario, Kevin e Lo staff tecnico E tutti i miei calciatori protagonisti di un impresa sportiva. Infine volevo ringraziare Cosenza e la sua gente, mi avete fatto sentire a casa!!! È stato un onore GRAZIE”.

Castori e Caserta in pole. Spunta il nome di Aglietti

Tornando al presente, il DS Gemmi è già al lavoro per scegliere il nuovo allenatore del Cosenza. Dopo quelli di Lucarelli e D’Angelo (in realtà ipotesi mai veramente concrete), la scelta si sarebbe focalizzata su due-tre nomi: Fabrizio Castori e Fabio Caserta, nella ultime stagioni rispettivamente alla guida di Perugia e Benevento, entrambe retrocesse in serie C, in cerca di riscatto. Nelle ultime ore, come riporta la Gazzetta dello Sport, è tornato in auge anche il nome di Alfredo Aglietti. L’ex tecnico di Chievo e Reggina avrebbe ricevuto anche offerte dall’Arabia.

Perde quotazioni, invece, l’ipotesi del tecnico emergente Michele Pazienza allenatore dell’Audace Cerignola arrivato ai quarti di finale dei play-off si Serie C. Ieri pomeriggio intanto, durante una riunione tecnico-organizzativa, è stato confermato lo staff medico-sanitario.