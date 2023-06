Wiliam Viali verso l’Ascoli. Fumata nera nell’incontro tra il tecnico e il Cosenza

COSENZA – Era il giorno di Viali, tornato in città dopo un breve periodo di vacanza a distanza di due settimane dall’incredibile salvezza conquistata dal Cosenza nel play-out contro il Brescia. Il tecnico milanese, come previsto, questo mattina ha avuto un colloquio con la società rossoblu che, dopo aver confermato il DS Gemmi per un’altra stagione ha sentito anche l’allenatore per capire se vi fossero margini per poter lavorare ancora insieme.

L’incontro non avrebbe sortito effetti con il tecnico che dunque approderà ad Ascoli (salvo stravolgimenti dell’ultim’ora) dove firmerà un biennale. I margini di trattativa tra il Cosenza e Viali erano davvero risicati e la scelta di andare ad allenare un’altra sqaudra praticamente scontata, ma l’incontro si è comunque svolto nel massimo della serenità. Ora toccherà alla società e al direttore sportivo individuare la figura più adatta per guidare il Cosenza nella prossima stagione di Serie B