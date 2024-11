Il Marulla resta tabù. Modena avanti con Cotali, pari rossoblu con Mazzocchi: finisce 1 a 1

- Advertisement -

COSENZA – Una serata da lupi, con pioggia e vento, e una bella partita tra Cosenza e Modena, che termina con un pareggio in rimonta che allunga la serie di risultati utili consecutivi dei rossoblu, che però mancano ancora una volta l’appuntamento con la vittoria casalinga, che manca dalla gara contro la Sampdoria di metà settembre, anche se gli uomini di Alvini escono tra gli applausi dei 5mila del Marulla per la solita partita di cuore e agonismo giocata senza mai risparmiarsi.

Nonostante il terreno pesante, ritmi indiavolati sin dalle prime battute con il Cosenza vicinissimo al vantaggio già al 7′ minuto: è il palo a respingere la girata di Strizzolo dal cuore dell’area. Al 12′ è invece Gagno a deviare la conclusione dalla distanza di Mazzocchi. Il Modena replica con l’incursione di Caso che si involta verso la porta di Micai, ma viene fermato da un intervento provvidenziale di Martino. Nell’occasione proteste degli ospiti per una presunta trattenuta. Si va da una parte all’altra con continui capovolgimenti di fronte. Il Cosenza ci prova dalla distanza prima con Ricci e poi con Ricciardi ma entrambe le conclusioni terminano alte. Al 21′ Il Modena fa le prove del goal con il destro sotto porta (deviato) di Defrel che termina fuori di un nulla.

Un minuto dopo arriva vantaggio siglato da Corali: Defrel vince un contrasto con Ricci, pallone basso in area per il terzino che di sinistro batte Micai con un preciso piattone. Cala il gelo sul Marulla, per una rete che penalizza oltremodo il buon avvio di gara dei rossoblu che comunque non mollano e continuano ad attaccare. Al 27′ Florenzi va vicinissimo al pareggio con una conclusione da fuori area che esce di fuori di un nulla. Il Cosenza spinge alla ricerca del pari, ma si espone al micidiale contropiede del Modena che dopo aver impegnato Micai con una conclusione dalla distanza di Santoro, in pino recupero si divora il raddoppio con l’incredibile errore di Defrel, che sparacchia clamorosamente sopra la traversa un assist al bacio di Caso a Micai battuto.

La ripresa si apre con un doppio cambio nel Cosenza: fuori Strizzolo e Ricci per Rizzo Pinna e Ciervo. Si riparte con i rossoblu subito in attacco e una doppia occasione per Charlys: prima la conclusione murata dalla difesa, poi un sinistro a giro deviato in angolo dal tuffo di Gagno. Al 49′ nuova conclusione per i rossoblu con il diagonale di Ricciardi che termina sul fondo: conclusione a metà tra un tiro e un cross.

A spezzare l’assedio del Cosenza una nuova grande occasione per il Modena: errore di Caporale che regala palla a Caso, passaggio in area per Defrel e conclusione centrale deviata da un grande intervento di Micai. Al 58′ entrata assassina proprio di Defrel su Kouan e cartellino rosso sventolato dl signor Collu all’attaccante del Modena, che lascia i suoi in dieci. Alvini inserisce Fumagalli per Charlys con i lupi che attaccano a testa bassa. Il Modena si rintana in difesa e fa densità chiudendo tutti gli spazi. Allora il Cosenza ci prova da fuori: al 73′ la palla buona capita sui piedi di Florenzi, ma la sua conclusione da ottima posizione termina fuori. Alvini si gioca il tutto per tutto inserendo Sankoh al posto di Ricciardi.

Spingi spingi a 10′ dal termine il Cosenza trova finalmente la via della rete, con la seconda rete consecutiva di Mazzocchi. Grandissima realizzazione per l’attaccante, che con una mezza sforbiciata insacca l’assist di Rizzo Pinna. Il Cosenza cerca il sorpasso, ma al minuto 83′ rischia tantissimo con l’incursione del difensore Cauz che per poco non trova il jolly mandando di poco fuori. Florenzi chiama Gagno alla parata a terra mentre il quarto uomo segnala 5′ minuti di recupero. Il Cosenza però ha esaurito le energie e la gara termina con un pareggio alla fine giusto.

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (77′ Sankoh), Kouan, Charlys (62′ Fumagalli), Ricci (46′ Ciervo); Florenzi, Strizzolo (46′ Rizzo Pinna), Mazzocchi

Panchina: Vettorel, Cimino, Hristov, Camporese, D’Orazio, Rizzo Pinna, Kourfalidis, Ciervo, Josè Mauri, Sankoh, Fumagalli, Sgarbi

Allenatore: Massimiliano Alvini

MODENA FC (4-4-3): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz, Di Pardo (74′ Zaro); Santoro, Gerli (84′ Battistlla), Cotali (74′ Idrissi); Palumbo (74′ Magnino), Caso (62′ Mendes), Defrel

Panchina: Sassi, Beyuku, Zaro, Idrissi, Ponsi, Bozhanaj, Battistella, Duca, Magnino, Abiuso, Gliozzi, Pedro Mendes

Allenatore: Paolo Mandelli

Arbitro: Signor Giuseppe Collu di Cagliari

Assistenti: Signori Marco Marco Ceolin di Treviso e Marco Emmanuele di Pisa

IV Uomo: Signora Filippo Colaninno di Nola

SALA VAR: Var signor Daniele Minelli di Varese, AVAR signor Lorenzo Maggioni di Lecco

Ammoniti: Florenzi (C), Micai (C), Santoro (M), Battistella (M)

Espulsi: Defrel (M)

Angoli: 10-1

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Serata ventosa e fresca a Cosenza con scrosci di pioggia e una temperatura di circa 14 gradi. Terreno del Marulla appesantito ma in buone condizioni. Presenti poco più di 5mila spettatori compresi i 144 i tifosi del Modena sistemati nel settore ospiti.