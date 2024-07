Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Catanzaro. Noto “un tecnico innovativo, lo volevamo già lo scorso anno”

CATANZARO – È Fabio Caserta il nuovo tecnico del Catanzaro. L’allenatore di Melito Porto Salvo, esonerato dal Cosenza lo scorso 11 marzo a 9 giornate dalla fine del campionato nonostante un percorso tutto sommato in linea con i programmi di inizio stagione con la squadra a +4 sulla zona playout e a-3 dai play-off, proverà a rilanciarsi da Catanzaro dopo l’addio di Vivarini.

L’annuncio è stato dato direttamente dal Presidente Floriano Noto durante la conferenza stampa di presentazione del dg Paolo Morganti e del ds Ciro Polito “il nome di Caserta come allenatore del Catanzaro già era uscito su diversi giornali e sui social. Voglio solo dire che il suo nome era stato già attenzionato lo scorso anno quando Vivarini non voleva rinnovare e c’è stato un periodo di vacatio. Abbiamo valutato positivamente il suo operato e tra i i primi della lista c’erano Aquilani e Fabio Caserta per esperienza e modulo di gioco. È un allenatore capace e un innovativo. Vorrei ricordare che Caserta ha avuto una panchina d’oro, ha vinto due campionati professionistici e non parliamo di una persona alle prime armi. Poi è un calabrese, sono sicuro che ci darà tanto e noi crediamo tantissimo in lui“