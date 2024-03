Adesso è ufficiale: esonerato l’allenatore Fabio Caserta, Viali in pole per sostituirlo

COSENZA – L’esonero di Fabio Caserta da tecnico del Cosenza non è più un’indiscrezione iniziata a circolare dalla mattina, ma una notizia ufficiale. Con una nota sul sito ufficiale la Società Cosenza Calcio “comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Fabio Caserta. Al tecnico, che ha collezionato 30 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il Cosenza Calcio informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù, intanto la seduta di allenamento pomeridiana sarà diretta dal tecnico della formazione Primavera Antonio Gatto“.

Il sostituto dovrebbe essere William Viali, che in questi minuti sta trattando con l’Ascoli la rescissione del contratto dopo essere stato allontanato dalla panchina dei marchigiani a novembre. L’esonero del tecnico calabrese Caserta, voluto dal presidente Eugenio Guarascio, ha scosso tutto l’ambiente rossoblu tra favorevoli e contrari, tra chi si domanda se abbia avuto senso, a meno di dieci giorni dalla fine del campionato, rimuovere un tecnico che forse andava sostituito alcuni mesi fa, e tra chi ha accolto la notizia in modo favorevole visto che il cambio tecnico potrà dare nuova verve alla squadra impegnata sabato prossimo nella delicata sfida alla Ternana.