Cosenza, ribaltone in vista? Fabio Caserta a rischio esonero. Contatti con Bisoli e Viali

COSENZA – La sconfitta nel derby, seguita dal deludente pareggio casalingo di sabato contro il Cittadella hanno acuito i malumori della tifoseria. Sul banco degli imputati è finito nuovamente il tecnico del Cosenza Fabio Caserta che potrebbe essere esonerato. La notizia, iniziata a circolare nella giornata di ieri, starebbe trovando sempre più conferme. La società starebbe pensando ad un clamoroso ribaltone dopo i deludenti risultati di una squadra che continua ad alternare prestazioni di livello e gare anonime e che veleggia a pochi punti dalla zona play-out nonostante un organico che dovrebbe ambire a ben altre posizioni. Secondo quanto emerso sono due i tecnici che potrebbero prendere il posto di Caserta, entrambi già transitati dal Marulla. Piepaolo Bisoli e William Viali con quest’ultimo in pole position. Entrambi gli allenatori sono legati al Cosenza per le due salvezze ottenute in extremis.

- Pubblicità sky-