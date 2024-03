Cosenza-Cittadella finisce senza reti e tra i fischi del Marulla. Contestato Caserta

COSENZA – Cosenza-Cittadella finisce zero a zero tra i fischi dei 4mila del Marulla, che speravano in ben altro risultato, con le chiare contestazioni al tecnico Caserta finito nuovamente sul banco degli imputati per una squadra che nelle ultime 8 gare casalinghe ha conquistato la miseria di 6 punti. Senza Tutino e Praszelik infortunati e con gli squalificati Venturi e D’Orazio, I rossoblu tornavano al Marulla a sei giorni dalla cocente delusione del derby contro il Catanzaro e con l’obiettivo, dichiarato alla vigilia dallo stesso tecnico, di resettare tutto e ripartire, anche per uscire fuori da una situazione di classifica tornata nuovamente pericolosa. Di fronte, una formazione in caduta libera (reduce da una sfilza di 8 sconfitte consecutive) come il Cittadella, assetata di punti. Alla fine ne esce un pareggio senza reti, arrivato al termine di una gara non entusiasmante (inguardabile nella ripresa), che fa contento solo il Cittadella. Dall’altra parte una squadra che senza Tutino non riesce a trovare la via del goal.

Cosenza vicino al goal con Florenzi e Antonucci

Cronaca- Primo tempo bruttino, anche se il Cosenza deve fare mea culpa per un paio di clamorose occasioni non concretizzare. In apertura di match bella combinazione sulla sinistra tra Antonucci e Florenzi che entra in area e mette un mezzo un pallone sul quale però Forte è in ritardo. L’attaccante del Cosenza, preferito a Crespi, alla mezz’ora non arriva a colpire di testa un pallone scodellato dalla destra. Marras, a rimorchio, spara su un difensore.

Cinque minuti prima era arrivata la migliore occasione goal del primo tempo costruita dal Cosenza. Giocata di Antonucci che serve in area Florenzi, conclusione in scivolata respinto da Maniero. Sulla ribattuta si avventa Marras ma la sua conclusione viene murata. Il Cittadella? La squadra di Gorini costruisce una sola azione pericolosa a inizio gara, con la girata fuori di Pittarello sull’assist di Carissoni. Il primo tempo si chide con l’infortunio di Voca sostituito da Calò.

Fuori Forte tra i fischi. Occasione per Canotto

Nella ripresa il Cosenza continua ad avere possesso palla, ma costruisce poco. Ed allora Caserta cambia: fuori Forte (per la prima volta fischiato sonoramente dal Marulla) e Marras, dentro Crespi e Canotto. Proprio l’esterno d’attacco, al 58′, si involta verso l’area ma a tu per tu con Maniero non calcia in porta e l’azione si perde con una conclusione deviata in angolo. Al 62′ il Cosenza trova la rete proprio con il neo entrato Crespi che incorna un preciso cross di Calò. Ma la gioia dell’attaccante dura pochi secondi perché l’attaccante è in posizione di fuorigioco. Offside confermato anche dal Var.

Confusione e poche idee: Cittadella pericoloso

Il Cosenza prova ad aumentare i giri del motore alzando il baricentro, ma in campo c’è tanta confusione e in un paio di ripartenze del Cittadella la squadra di Caserta rischia anche di beccare il goal. Al 69′ Amatucci, palla al piede, arriva fino al limite e calcia in porta: Micai è attento e blocca la sfera. Al 74′ è invece Salvi a far venire un brivido al Marulla con un missile da fuori area che termina alla destra del palo. L’ultimo cambio del Cosenza è l’ingresso di Viviani per Zuccon.

Florenzi dalla distanza, miracolo di Maniero

Ma la squadra appare stanca, le idee sono poche e il Cittadella riesce a contenere i (pochi) attacchi dei rossoblu. Al minuto 88′ conclusione di Calò dal limite deviata in angolo. Sulla susseguente battuta da corner, pallone respinto dalla difesa e conclusione al volo di Florenzi con grande risposta di Maniero che vola a deviare in corner. È l’ultima occasione di una partita che termina tra i fischi sonori del Marulla e un Cosenza che esce dal doppio turno casalingo con un solo punto.

———————————————————————————-

COSENZA CACLIO (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Florenzi, Voca (dal 32′ Calò), Zuccon (77′ Viviani); Marras (54′ Canotto), Forte (54′ Crespi), Antonucci

Panchina: Lai, Marson, Cimino, Occhiuto, Barone, Viviani, Calò, Praszelik, Canotto, Crespi, Novello

Allenatore: Fabio Caserta

AS CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Frare, Negro, Carissoni; Amatucci (70′ Carriero), Rizza, Negro; Cassano (46′ Mastrantonio); Pittarello (83′ Maistello), Pandolfi (46′ Magrassi)

Panchina:Kastrati, Angeli, Sottini, Branca, Giraudo, Mastrantonio, Tessiore, Carriero, Magrassi, Maistrello, Sanogo, Baldini, Vita

Allenatore: Edoardo Gorini

Arbitro: Sigor Niccolò Baroni di Firenze

Assistenti: Signori Federico Fontani di Siena e Francesco Luciani di Milano

IV Uomo: Sig. Andrea Ancora di Roma 1

SALA VAR: Signori Daniele Paterna di Teramo e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare Di Stabia

Ammoniti: Gyamfi (CS), Magrassi (CI), Zuccon (CS) Branca (CI), Salvi (CI)

Espulsi:

Angoli: 6-4

Recupero: 2’ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio velato ma mite a Cosenza con una temperatura di circa 20 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni. Presenti 4.300 spettatori compresi una ventina di tifosi del Cittadella sistemati nel settore ospiti.