- Advertisement -

COSENZA – Il Cosenza torna a casa prima della doppia trasferta di Cesena e Carrara e dell’attesissimo derby contro il Catanzaro, in programma nel giorno di Santo Stefano. Ma ci sarà tempo per pensare alla “partitissima” mentre iniziano ad arrivare appelli (da calciatori ed esponenti politici) per far si che i tifosi ospiti possano assistere al match, visto il rischio concreto di trasferta senza tifosi dopo quanto accaduto lo scorso marzo.

Rompere il tabù Marulla

Tornano al presente, dopo il pareggio strappato con forza e determinazione a Pisa, i rossoblu si preparano alla sfida contro il Frosinone in programma sabato pomeriggio alle 17:15. Inutile girarci intorno, la squadra di Alvini deve ritornare al successo interno e il Marulla deve tornare a ruggire. È questo il messaggio che arriva forte e chiaro a pochi giorni da una sfida cruciale per la salvezza. L’obiettivo è chiaro: rompere un tabù che dura dal lontano 15 settembre, quando i lupi superarono la Sampdoria per 2-1. Da allora, il Cosenza ha conquistato appena 3 punti in 5 partite casalinghe, frutto di tre pareggi e due sconfitte. Troppo poco per una squadra reduce da sette risultati utili consecutivi e che in trasferta sta inanellando numeri da grande.

Cosenza-Frosinone: forse oggi la prevendita dei tagliandi

Ma come si può invertire la rotta al Marulla? Determinazione, un pizzico di fortuna che nel calcio serve sempre ma anche ritrovare il dodicesimo uomo in campo, quella tifoseria che abbiamo ammirato tutti a Pisa e capace di trasformare lo stadio in una bolgia per spingere i lupi al successo. Nelle ultime uscite, i gradoni del Marulla hanno registrato una media di circa 5.000 presenze: numeri che si spera possano crescere. I ragazzi di mister Alvini, infatti, stanno dimostrando di sudare la maglia e di non mollare mai, incarnando una filosofia di gioco fatta di sacrificio e combattività. Ora tocca ai tifosi rispondere presente.

Ma se da una parte l’invito è quello di sostenere la squadra e riempire lo stadio, dall’altra restano i soliti problemi organizzativi quando si gioca al Marulla. A due giorni dalla gara di sabato la prevendita dei biglietti non è ancora partita. Da Via degli Stadi fanno sapere che dovrebbe partire oggi.