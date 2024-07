Cosenza, ecco Alessandro Caporale. Ufficiale l’arrivo del difensore mancino ex Lecco

COSENZA – Il Cosenza puntella la difesa con l’inserimento in organico di Alessandro Caporale, da oggi nuovo calciatore del Cosenza con un contratto di due anni con opzione per il terzo. Il 29enne difensore mancino, che può agire sia come terzino che come centrale, continuerà a giocare in Serie B dopo la passata stagione tra le fila del Lecco (poi retrocesso) nella quale ha collezionato 30 presenze realizzando un gol e confezionando anche 4 assist. Caporale era stato prelevato dalla Virtus Francavilla in serie C, squadra con cui aveva collezionato 159 presenze per cinque stagioni consecutive. Ora per il calciatore nativo di Lecce la nuova avventura con la maglia dei rossoblù.

