Cosenza, altro innesto dalla Serie C. Ufficiale l’arrivo del trequartista Begheldo dalla Virtus Verona

Questo il comunicato ufficiale della società rossoblu “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Begheldo, trequartista classe 2003 proveniente dalla Virtus Verona, che ha siglato un accordo valido fino al 30 giugno 2027. Begheldo, cresciuto nel settore giovanile del Padova, si è messo in mostra nelle ultime due stagioni con la maglia della seconda squadra di Verona collezionando 30 presenze e due reti tra Coppa e Campionato. Da oggi Gianmarco fa parte del branco rossoblù!