Cosenza, preso il giovane portiere Gabriele Baldi. La scorsa stagione al Giugliano

Questo il comunicato della società rossoblu “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il dritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Baldi, estremo difensore classe 2004 proveniente dal Giugliano, che ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2027 con opzione per il successivo. Baldi, cresciuto nel settore giovanile della Roma con cui ha conquistato la Coppa Italia con la formazione Primavera, annovera anche una panchina nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia giocata a Budapest. A Gabriele il benvenuto nella famiglia rossoblù!