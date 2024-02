Caserta si gode la prestazione del Cosenza “gara interpretata bene, non abbiamo mai mollato”

PARMA – Anche Fabio Caserta avrà assistito, come tutti, alla migliore prestazione esterna della stagione per il Cosenza, che ha Parma ha giocato una partita di altissimo livello e intensità, con un pareggio finale che sta anche stretto proprio ai rossoblu. Dopo aver rimontato con Camporese il vantaggio lampo di Cyprien, i lupi hanno colpito due legni e sfiorato il colpaccio al 95′ con l’ex contestato Tutino, che per poco non zittiva i fischi del Tardini con quella conclusione mancata sotto porta. Una prestazione che è anche un ottima iniezione di fiducia in vista della gara dell’anno, il derby contro il Catanzaro in programma domenica in un Marulla che si annuncia rovente e tutto esaurito.

Caserta: “non era facile venire a Parma e fare questa gara”

A fine gara il tecnico Caserta intervistato da Sky si è detto soddisfatto: “Sono molto contento e soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Non era facile venire a Parma e fare una partita come l’hanno interpretata i ragazzi. Venivamo da una sconfitta e siamo andati sotto dopo due minuti, ma i ragazzi non hanno mollato e ci hanno creduto fino alla fine. L’azione di Tutino nel finale? Anche nel primo tempo ci abbiamo provato.

“Play-off? Io guardo solo alla salvezza”

Play-off a due punti? “Io guardo da inizio campionato al nostro obiettivo, ovvero la salvezza. Speriamo di fare punti prima possibile, dobbiamo continuare a lavorare perché è lunga. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo. Il campionato di Serie B lo conosciamo bene, ogni partita cambia la classifica e gli obiettivi. A Cosenza vinci due partite e sogni la A, ne perdi due e riusciamo a rovinare tutto. Dobbiamo rimanere concentrati, poi è normale sognare ma io non posso farlo. I tifosi è giusto sognino in grande, ma la verità è questa“.