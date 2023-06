TERNI – Un’altra imbarcata di medaglie per la società cosentina ASD Kodokan1973 che nell’ultimo anno ha compiuto un balzo incredibile in termini di successi, ma ancor più di qualità dei tecnici a disposizione per far crescere i propri ragazzi.

Quarantasette gli atleti che hanno partecipato al campionato di Terni hanno portato a casa 15 ori, 8 argenti e 13 bronzi conquistati. Quasi un en plein per la Kodokan.

Raggiante il tecnico Sandro Mangiarano. «Un successo inaspettato, che conferma la bontà delle nostre scelte e un miglioramento della ginnastica artistica a livello esponenziale nella regione e nella nostra città. L’aspetto che più mi rende orgoglioso è che stiamo cominciando seriamente a dare filo da torcere a quelle scuole che in Italia vanno per la maggiore. I nostri atleti – continua il tecnico dell’Asd Kodokan 1973 Sandro Mangiarano – hanno gareggiato al massimo, grazie al lavoro certosino della società e di tutto lo staff e soprattutto al tecnico Ana Maria Huncu, con noi da appena sei mesi, ma che è riuscita a elevare il livello delle nostre atlete. Tengo a sottolineare anche la proficua partecipazione della società di mio fratello Marco Mangiarano, la Kodokan Cosenza, per la prima volta in gara con quattro atleti ha portato a casa una medaglia d’argento. Un successo incredibile per una prima partecipazione».

Il 50° anniversario dalla nascita della Kodokan fondata dall’indimenticato Mario Mangiarano sta portando fortuna. «Mai come quest’anno stiamo raccogliendo tantissime soddisfazioni e siamo convinti che continueremo a fare bene. Un anno di gratificazioni, le condizioni c’erano tutte e i miglioramenti erano costanti. Un anno che dedichiamo a mio padre Mario – conclude Mangiarano – , che ha cresciuto generazioni di ragazzi cosentini e non solo. Sono sicuro che da lassù ci sta dando una grossa mano a proseguire l’attività di cui era letteralmente innamorato».

Kodokan, tutti i risultati di Terni

MASCHILE – CATEGORIA A2

Mini Trampolino: 1° Ludovico Maria Esposito

Volteggio: 2° Ludovico Maria Esposito

SERIE A

Junior 1 – Junior 2: 1° Giorgio Rizzo; 3° Simone Florio

Corpo Libero:1° Giorgio Rizzo; 3° Simone Florio

Mini Trampolino: 1° Giorgio Rizzo e Simone Florio

Parallele: 1° Giorgio Rizzo; 3° Simone Florio

Sbarra: 1° Giorgio Rizzo; 2° Simone Florio

Volteggio: 2° Simone Florio; 3° Giorgio Rizzo

SERIE B Junior

Volteggio: 1° Antonio Palermo

Corpo Libero: 3° Antonio Palermo

Mini Trampolino: 3° Antonio Palermo

SERIE B

Senior: 1° Dennis Presta

SERIE C – Categoria A2

Mini Trampolino: 1° Antonio Vito Savaglio

Volteggio: 1° Antonio Vito Savaglio

Classifica Nazionale: 2° Antonio Ettore Alfieri

SERIE D – Categoria A2

Mini Trampolino: 2° Emanuele Bitonte

Corpo Libero: 3° Emanuele Bitonte

Parallele: 3° Emanuele Bitonte

CLASSIFICA SOCIETÀ

SERIE C

ALLIEVI 2: 2° Antonio Ettore Alfieri, Antonio Vito Savaglio e Patrizio Bruno

FEMMINILE

Supergym ragazze

Mini Trampolino: 3° posto Alessandra Aiello

SERIE A JUNIOR

3° Rita Mangiarano classifica nazionale

SERIE B RAGAZZE

1° Isandra Mangiarano classifica nazionale

SERIE B SENIOR

Volteggio: 2° Carmen Palermo

SERIE C RAGAZZE

1° Ludovica De Santo classifica nazionale

SERIE D ALLIEVE

Corpo Libero: 1° Giusy Lirangi; 3° Caterina Minnicelli

Mini Trampolino: 3° Sofia Manna

SERIE D JUNIOR

Mini Trampolino: 2° Maria Celeste Facciolla

SERIE D RAGAZZE

2° Chiara Manna classifica nazionale

Trave: 2° Silvana Vozza

Volteggio: 3° Silvana Vozza

CLASSIFICA SOCIETÀ

SERIE D RAGAZZE

1° posto Chiara Manna, Francesca Di Biase, Ludovica Severino, Francesca Vetere, Anita Pezzi, Silvana Vozza