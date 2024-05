“Avviso Pubblico”, due iniziative contro la ‘ndrangheta e il gioco d’azzardo

CATANZARO – Sono previste per il 6 e 7 maggio due iniziative a Catanzaro e Polistena, nel corso delle quali l’associazione Avviso Pubblico rinnova l’impegno contro la ‘ndrangheta e il gioco d’azzardo. Dopo un primo tour calabrese di presentazione del libro “Donne e Antimafia” continuano i percorsi di legalità che puntano a diffondere pratiche e strumenti per contrastare le mafie e la corruzione.

Il 6 maggio una delegazione di Avviso Pubblico sarà presente al sit-in in memoria di Maria Chindamo, la donna di Laureana di Borrello uccisa e fatta sparire dalla ‘ndrangheta, nel giorno dell’ottavo anniversario di quel vile e barbaro delitto. Un modo per essere al fianco dei familiari di Maria e di quanti in questi anni hanno scelto di non stare in silenzio per continuare a chiedere verità e giustizia. Un formale gesto di vicinanza per ribadire un forte NO alla ‘ndrangheta, alla violenza mafiosa, al condizionamento della libertà di donne e uomini e delle comunità.

Sempre lunedì 6 maggio, dalle ore 16, Avviso Pubblico sarà a Catanzaro (Cz) presso la Biblioteca Comunale “F. Nobili” per una serie di appuntamenti. Sarà innanzitutto presentato alla stampa e ai cittadini l’Appello ai candidati alle elezioni amministrative ed europee, lanciato da Avviso Pubblico e Libera lo scorso 21 marzo in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Codice Etico di Avviso Pubblico di cui sollecitiamo l’adozione in tutti gli enti della Calabria. Composta da 20 articoli, la Carta di Avviso Pubblico indica concretamente come un buon amministratore/amministratrice può declinare nella quotidianità i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione. Interverranno alla presentazione il Coordinatore regionale di Avviso Pubblico Giuseppe Politanò, il Coordinatore nazionale Pierpaolo Romani, il prof. Rocco Sciarrone dell’Università di Torino e Giuseppe Borrello, Coordinatore regionale di Libera Calabria.

A seguire, alle ore 18.00, nella stessa sede, si terrà la riunione del Coordinamento dei soci calabresi di Avviso Pubblico. Un’occasione per fare il punto sulle attività in corso e per definire gli obiettivi futuri in Calabria.

Martedì 7 maggio invece, Avviso Pubblico sarà a Polistena (Rc), presso il Salone delle Feste del Comune, dove alle ore 9.30, sarà presentato il libro “Il gioco d’azzardo, lo stato e le mafie” del prof. Rocco Sciarrone, ordinario di Sociologia all’Università di Torino e componente del Comitato Scientifico di Avviso Pubblico. Un’occasione per approfondire il tema del gioco d’azzardo e la sua pericolosa commistione con le attività mafiose. All’evento, che si inserisce nell’ambito della rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale “AlberoLibro”, parteciperanno gli studenti e le studentesse del Liceo statale “G. Rechichi” e interverranno oltre all’autore, il Sindaco di Polistena Michele Tripodi e il Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico Pierpaolo Romani.