ROMA – Il Ministero della Cultura ha approvato la graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali per la rigenerazione dei piccoli borghi storici. È stato dunque definito il complesso delle proposte che sono ammesse a valutazione: con un successivo provvedimento si procederà all’assegnazione delle risorse ai singoli progetti, nei limiti dei fondi disponibili.

L’Avviso Imprese Borghi

Ha l’obiettivo di sostenere iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. L’Avviso, che rientra nell’ambito dell’investimento Pnrr M1C3|2.1 “Attrattività dei borghi”, è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi assegnatari delle risorse. Esso assegna circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il Pnrr, al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

“I borghi storici costituiscono la spina dorsale del patrimonio culturale italiano, espressione di una bellezza ammirata in tutto il mondo che è fondamentale tutelare e valorizzare. Impedire lo spopolamento e dare una nuova anima a questi luoghi è una delle sfide più ambiziose che vogliamo vincere, per questo ci stiamo impegnando a spendere con serietà, efficienza e lungimiranza le risorse economiche che il Pnrr ha destinato a questo scopo”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Tutti i progetti in graduatoria in Calabria

Proponente Regione Provincia Comune Importo Agevolazioni Ammissibili ROSSELLA GRECO CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € CARLO MARIAFRANCESCO LUCIANI CALABRIA COSENZA CERISANO 74.997,95 € BENITO PARISE CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € RAFFAELE CAPUTO CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € ANDREA PERROTTA CALABRIA COSENZA CERISANO 74.883,38 € ASSOCIAZIONE CASA DEL SORRISO CALABRIA COSENZA CERISANO 67.500,65 € PRO LOCO SERVICE SAS DI ZECCA GIANLUCA E COMPANY CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € SERENA FORTE CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € Claudia Tenuta CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € FRANCESCA CURATOLO CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € CHIMENTO VINI DI SAMMARRO MATILDE CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € BENITO DE ROSE CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 €

Proponente Regione /PA Provincia Comune Importo Agevolazioni Ammissibili ALESSANDRA VIRGILI CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € FRANCESCO DE ROSE CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € VOLTA LA CARTA DI MARIO MADRIGRANO CALABRIA COSENZA CERISANO 47.935,60 € BAR SAN FRANCESCO DI FALSIA FRANCESCO CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € CENTRO SPERIMENTALE ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO CALABRIA COSENZA CERISANO 42.003,07 € Open Fields Productions CALABRIA COSENZA CERISANO 75.000,00 € B&B Il Rifugio di Rosa Alba Lamanna CALABRIA CROTONE CRUCOLI 75.000,00 € CATALDO CURIA CALABRIA CROTONE CRUCOLI 75.000,00 € ANNA TERESA TURSI CALABRIA CROTONE CRUCOLI 65.337,40 € Blue Innovation Srl CALABRIA CROTONE CRUCOLI 70.000,00 € ZAGARA BIANCA DI DEBORA PAPARO CALABRIA CROTONE CRUCOLI 75.000,00 € ROSSANA CANTELMO CALABRIA CROTONE CRUCOLI 74.932,54 € edmondo gaspare foresta CALABRIA CROTONE CRUCOLI 74.567,40 € MEDITERRANEA DISTILLERY SRL CALABRIA CROTONE CRUCOLI 67.604,02 € GLEDA EVENTS SRLS CALABRIA CROTONE CRUCOLI 60.491,43 € SCULLI STEFANO CALABRIA REGGIO CALABRIA FERRUZZANO 75.000,00 € LA FORESTA DI SCULLI GIOVANNI PIETRO CALABRIA REGGIO CALABRIA FERRUZZANO 75.000,00 € GIOVANNI BRANCATISANO CALABRIA REGGIO CALABRIA FERRUZZANO 75.000,00 € FRANCESCO SIMONE CALABRIA REGGIO CALABRIA FERRUZZANO 68.150,00 € AGATA LIPARI CALABRIA REGGIO CALABRIA FERRUZZANO 65.626,00 € DOMENICO SILVIO PIZZI CALABRIA REGGIO CALABRIA FERRUZZANO 75.000,00 € ANNA ANANIA CALABRIA REGGIO CALABRIA MONASTERACE 75.000,00 € SERENA MARINO CALABRIA REGGIO CALABRIA MONASTERACE 75.000,00 € MARTINA DIANO CALABRIA REGGIO CALABRIA MONASTERACE 39.704,20 € FRANCESCO SCHIFINO CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € GIUSI GALIZIA CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € GIAMBATTISTA SOLA CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € Giuseppe Di Chiara CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 49.275,00 € DINA SCARVAGLIONE CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 73.981,25 € Gjuljeta Ceka CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € ANTONIO GENNARO ANELE CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € OIL SERVICE SRL CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 67.518,00 € GAETANI MARIA LUISA CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 55.543,85 € La Locanda del Parco di Adriana TAMBURI CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € DI GESU GRETA CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € Inciteck sas di Campilongo Francesco CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € MY COFFEE DI AITA FEDELE CALABRIA COSENZA MORANO CALABRO 75.000,00 € Luigia Sorgiovanni CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 75.000,00 € MARIAPIA TASSONE CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 75.000,00 € MARIA GIOVANNA SALERNO CALABRIA REGGIO CALABRIA RIACE 66.312,30 € STYLOS sas di Lorenzo Pacicca & co CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 75.000,00 € Stefania Baldari CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 65.122,45 € VINCENZO AQUILA TIROTTA CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 75.000,00 € ATLANTIDE SOC COOP CALABRIA REGGIO CALABRIA RIACE 75.000,00 €

Proponente Regione /PA Provincia Comune Importo Agevolazioni Ammissibili ANTONIO MARULLA CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 75.000,00 € MARIA PATRIZIA TAMMARO CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 75.000,00 € Antonio Marrapodi CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 66.557,22 € MARCELLA PISANO CALABRIA REGGIO CALABRIA RIACE 74.999,15 € SALERNO CATERINA CALABRIA REGGIO CALABRIA RIACE 75.000,00 € ARMANDO LAMBERTI CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 70.045,68 € Gianrocco Franco CALABRIA REGGIO CALABRIA RIACE 53.835,13 € Fortunato Zangara CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 70.000,00 € Società Agricola Maria Serafina Alvaro di Riace CALABRIA REGGIO CALABRIA RIACE 75.000,00 € Ricco srls – smart room CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 75.000,00 € Caterina Melissari CALABRIA REGGIO CALABRIA RIACE 75.000,00 € SABATINO VINCENZO & FIGLI S.R.L. CALABRIA REGGIO CALABRIA STILO 74.250,00 € ANTONINO ZUMBO CALABRIA REGGIO CALABRIA ROGHUDI 38.347,96 € Donatella Favasuli CALABRIA REGGIO CALABRIA ROGHUDI 72.490,00 € Fabio Triglia CALABRIA REGGIO CALABRIA ROGHUDI 74.571,00 € DOMENICO FOTI Srl CALABRIA REGGIO CALABRIA ROGHUDI 26.376,63 € CLAUDIA ORSINO CALABRIA REGGIO CALABRIA ROSETO CAPO SPULICO 75.000,00 € Marianna Napoli CALABRIA REGGIO CALABRIA ROSETO CAPO SPULICO 75.000,00 € DENISE BITONTO CALABRIA REGGIO CALABRIA ROSETO CAPO SPULICO 75.000,00 € FRANCESCA TARSIA CALABRIA REGGIO CALABRIA ROSETO CAPO SPULICO 74.999,68 € Stella Nunzia Scura CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 32.667,60 € Marta Algieri CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 57.181,48 € AZIENDA AGRICOLA MARIA TERESA SPOSATO CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 75.000,00 € Teresa Anna Zaccaro CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 72.291,93 € “SPEEDY PIZZA” DI MERINGOLO COSIMO FABIO CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 75.000,00 € CAPUTO ANDREA CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 75.000,00 € Franca Falco CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 75.000,00 € Francesca Baffa CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 75.000,00 € ALLA DZHUMAEVA CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 75.000,00 € DOC CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 75.000,00 € ARTEMISIA SERVICE DI BAFFA SCIROCCO ANDREA FILIBERTO CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 69.500,00 € LA SCURA DI FRANCESCO SCURA & C. S.N.C. CALABRIA COSENZA SAN DEMETRIO CORONE 75.000,00 € Khalil Bensaci CALABRIA CROTONE SANTA SEVERINA 75.000,00 € matilde lucente CALABRIA CROTONE CACCURI 75.000,00 € Aristippo Touring Service Società Cooperativa CALABRIA CROTONE SANTA SEVERINA 50.310,00 € LV MAZZEI SRL CALABRIA CROTONE CASTELSILANO 75.000,00 € CORTESE MARIA ANTONIETTA CALABRIA CROTONE SANTA SEVERINA 75.000,00 € EVA GALLOVA’ CALABRIA CROTONE SANTA SEVERINA 75.000,00 € SELVINO VIRGINIA CALABRIA CROTONE SANTA SEVERINA 75.000,00 € CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA CALABRIA CROTONE SANTA SEVERINA 50.292,44 € Casale Scola CALABRIA CROTONE CASTELSILANO 74.918,67 € ARNONE ROSA MARIA CALABRIA CROTONE CACCURI 48.684,94 € F.lli Pitaro Giuseppe e Pitaro Michele Antonio s.n.c. CALABRIA CROTONE CACCURI 45.225,00 €

Proponente Regione /PA Provincia Comune Importo Agevolazioni Ammissibili letizia ricco CALABRIA REGGIO CALABRIA SCILLA 75.000,00 € CEO ERREGI SRL CALABRIA REGGIO CALABRIA SCILLA 74.700,00 € MONACINA SRL CALABRIA REGGIO CALABRIA SCILLA 75.000,00 € ANTONELLA DIANO CALABRIA REGGIO CALABRIA SCILLA 73.155,41 € FLAVIA VARBARO CALABRIA REGGIO CALABRIA SCILLA 75.000,00 € ALESSANDRO BERGAMO CALABRIA REGGIO CALABRIA SCILLA 68.521,24 € Soc. Coop. per l’Industria della Pesca “G. Puntillo” CALABRIA REGGIO CALABRIA SCILLA 29.614,28 € ALINA VICTORIA ENEA CALABRIA CATANZARO SELLIA 75.000,00 € MARCO RICCO CALABRIA CATANZARO SELLIA 75.000,00 € EMANUELE RICCO CALABRIA CATANZARO SELLIA 75.000,00 € Pasquale Iaconantonio CALABRIA CATANZARO SELLIA 75.000,00 € OPEN STAGE S.R.L. CALABRIA CATANZARO SELLIA 72.900,00 € Magn@Grecia APS CALABRIA CATANZARO SELLIA 21.240,00 €