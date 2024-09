Bari-Cosenza, settore ospiti sold-out. Alvini “in campo daremo tutto”. L’11 ottobre il ricorso sulla penalizzazione

COSENZA – Vigilia del match tra Bari e Cosenza. I rossoblu, reduci dalla immeritata sconfitta casalinga contro il Sassuolo, faranno visita ad una squadra che ha il morale a mille, dopo il netto successo per 3 a 0 in casa del Frosinone. Servirà un Cosenza battagliero anche se Micai e compagni hanno ampiamente dimostrato di poter giocare alla pari con qualsiasi squadra. L’obiettivo è chiaro: tornare a casa con un risultato positivo e tornare a macinare punti per allontanarsi al più preso dalla zona rossa di classifica.

Settore ospiti verso il sold-out: 1300 tifosi rossoblu a Bari

Mentre i tifosi rossoblu hanno letteralmente polverizzati i 1.300 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti, nonostante il via libera alla vendita (senza tessera) sia arrivato solo ieri pomeriggio, la squadra suda e lavora sul campo. Dal punto di vista delle assenza Alvini potrà contare sul sicuro recuperato Fumagalli mentre su Ciervo resta qualche dubbio anche lui si è allenato con i compagni.

Alvini “Bari squadra forte ed esperta. Ce la giocheremo senza paura”

Per il tecnico al San Nicola si vedrà un Cosenza pronto a dare tutto come sempre «considero il Bari una squadra forte ed espertissima, che ha un obiettivo molto chiaro. Sarà una partita bella e la giocheremo con quelle che sono le nostre caratteristiche e le nostre armi. Dovremo avere le idee chiare e cercare di far e il massimo, consapevoli della forza dell’avversario e dell’esperienza che hanno. Ma noi vogliamo mettere in campo la nostra idea senza nessun timore. Vogliamo essere all’altezza dei tifosi che domani verranno a Bari e per questo dico loro che domani daremo tutto. Poi c’è la partita con i suoi episodi e con tutto ma da parte nostra non mancherà l’impegno massimo».

Siamo in un percorso di crescita. Pronti ad affrontare situazioni diverse

«Siamo in un percorso di crescita – ha evidenziato il tecnico del Cosenza – dove i ragazzi sono in grado di saper affrontare anche i momenti di difficoltà che si presentano nelle gare. Succederà che alcune squadre impongano la loro superiorità dal punto di vista del palleggio, dovremo essere bravi a saper affrontare e superare questi momenti. Siamo preparati ad affrontare situazioni diverse. Il campionato di Serie B è lunghissimo e durissimo e siamo consapevoli che ci aspettano partite dure e diverse una dall’altra. Con il Sassuolo è mancato solo il risultato non la prestazione. Il percorso nostro è molto chiaro e la sconfitta ci ha permesso di analizzare quelli che sono delle situazioni che possiamo migliorare»

«Per domani sono tutti a disposizione anche Ciervo e Fumagalli e le idee sono molto chiare. Sono contento ei 25 calciatori che domani porterà a Bari. Zilli gode della mia fiducia, fa il suo percorso di crescita ed è un patrimonio del Cosenza. Poi sono io a fare le scelte. Koufalidis? Sono contento del calciatore e lo dimostra che ha sempre giocato anche se non gioca dall’inizio».

L’11 ottobre il ricorso del Cosenza contro la penalizzazione

Verrà discusso il prossimo 11 ottobre il ricorso del Cosenza calcio contro la penalizzazione di 4 punti inflitta ai rossoblu dal Tribunale Federale Nazionale per il mancato versamento delle ritenute Irpef e Inps e il mancato incentivo all’esodo. Se il club prova a recuperare tutti i punti ed ha preparato una corposa memoria, la sensazione è che si possa andare verso uno “sconto” di due punti.