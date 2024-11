Alvini elogia un grande Cosenza «sul 2 a 2 i ragazzi l’hanno voluta vincere. Vittoria meritata»

- Advertisement -

Brescia – Mister Alvini commenta così la vittoria al cardiopalma contro il Brescia. arrivata sui titoli di coda con il gran goal di Charlys che ha cancellato la rimonta dei padroni di casa che andava a penalizzare una grande prestazione del Cosenza. «Abbiamo reso un gol dove abbiamo lavorato male proprio nel momento in cui avevamo messo in ghiaccio la partita e forse nel secondo tempo dovevamo palleggiare meglio. Questo è un pò il nostro difetto, ma siamo una squadra giovane».

«Poi si giocava contro un Brescia forte, che se segna prende fiducia e pareggia. Ma alla fine la vittoria è meritata per i novantacinque minuti. Mi piace allenare questa squadra perché nonostante il pareggio è ripartita in attacco per vincere la partita e così è stato. Non ho fatto cambi conservativi, erano tutte situazioni preparate. Ringrazio i tifosi che sono venuti fino qua. So che a Cosenza i tifosi erano davanti la televisione, gli abbiamo regalato una bella gioia».

Questione continuità. «Quello che mancava a questa squadra – evidenza Alvini – era trovare continuità. Oggi mi sembra di aver fatto un bel passo in quella direzione rialzandoci dopo la penalità che ci aveva fatto piombare a zero punti. Ma la squadra è mentalmente forte, lavora sodo, è unita e l’unione ci porta a questi risultati. L’equilibrio lo troviamo nello spogliatoio. Non è una rivincita rispetto a Mantova: ci siamo fatti tre gol da soli in quel caso. Siamo giovani, lavoriamo e continuiamo su questa squadra».

I cambi. «Ho avuto grandi risposte da tutti. Quando si è fatto male Zilli ho messo Koufalidis per chiudere maggiormente Verreth. Kouan ha fatto una partita straordinaria. Ora la sosta che ci permette di rifiatare».