Alvini elogia i suoi ragazzi “spiace per i tre punti, ma la squadra ha provato a vincere con una grande prestazione”

COSENZA – Il Cosenza deve rinviare nuovamente l’appuntamento con il successo al Marulla, anche se nelle parole del tecnico Alvini a fine gara, c’è apprezzamento sulla prestazione dei suoi ragazzi, al sesto risultato utile consecutivo. Il pareggio contro un Modena forte va accettato, anche se per l’allenatore rossoblu per quanto messo in campo dalla squadra resta il rammarico per non aver portato casa i tre punti. E lo fa evidenziando i numeri di questa sera “abbiamo avuto oltre il 70% di possesso di palla contro una squadra forte. Onestamente mi spiace non aver portato a casa i 3 punti ma dal punto di vista della prestazione c’è poco da parlare».

“Le occasioni del Modena da nostri errori”

«Per come siamo stati in campo e per l’idea di gioco che la squadra ha messo oggi, non c’è stata partita. Il Modena è una squadra forte e quando una squadra così ti riparte ci sta soffrire un po’. Ma non abbiamo subito quasi niente, le loro occasioni sono arrivate su nostri errori. In un percorso di crescita come il nostro ci sta che ragazzi giovani come Charlys o Dalle Mura commettano degli errori. Veniamo da un percorso importante, noi giochiamo sempre per vincere. Io lavoro per portare a termine un percorso e mi gratifica quando vedo la squadra gioca in questa maniera».

“Il Cosenza ha provato a vincere”

«Abbiamo fatto una grande prestazione e quando chiudi la partita con i numeri che abbiamo fatto oggi, vuol dire che la squadra ha provato a vincere. Sono qui a commentare la prestazione, perché quando fai una gara del genere contro una squadra come il Modena c’è poco da dire»