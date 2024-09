Al via il primo torneo di Tennis “San Francesco di Paola-Città di Spezzano della Sila”

SPEZZANO DELLA SILA – E’ iniziata quest’oggi la prima edizione del torneo federale di Tennis, Fitp, quarta categoria, singolare maschile, San Francesco di Paola – Città di Spezzano della Sila, organizzato dall’Asd Spezzano della Sila, primo circolo Fitp della presila, che si svolgerà fino al 14 settembre prossimo e che si giocherà sui campi in terra rossa all’aperto degli impianti sportivi di via Spezzanello del comune presilano.

Il torneo è patrocinato dall’Amministrazione comunale. “Sono ben 35 gli iscritti – ha affermato soddisfatto il presidente del circolo Massimo Rizzo – che si daranno battaglia per giocarsi la finale che si disputerà il prossimo 14 settembre. Tra i partecipanti di questa prima edizione, ci sono numerosi tennisti di buon livello. I tanti iscritti che ha fatto registrare questa prima edizione – prosegue il presidente Rizzo- è un risultato che ci soddisfa pienamente per gli sforzi profusi dal sottoscritto insieme agli soci del Tennis Club di Spezzano Sila e che ci fa ben sperare per la crescita del tennis in Presila”.