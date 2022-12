Il Cosenza affonda in laguna. Per il Venezia vittoria e sorpasso in classifica

COSENZA – Alla fine un pareggio giusto ma che lascia più di un rimpianto ad un ottimo Cosenza, che un primo tempo all’altezza e aver sbloccato il match al 70′ con una zampata del “Bati” Larrivey, si vede raggiunto dal Brescia al 92′ e dalla conclusione mortifera in area di Bianchi dopo un paio di miracoli di Marson. Dal doppio turno casalingo i rossoblu portano a casa due punti (terzo pareggio consecutivo se consideriamo anche la gara di Cittadella) che lasciano la squadra di Viali in piena zona rossa, anche se oggi in campo si sono visti evidenti passi in avanti dal punto di vista del gioco e dell’approccio alla gara.

Gara a viso aperto con occasioni da una parte e dall’altra. Nel primo tempo rossoblu pericolosi con la girata in area di Brignola che fa la barba al palo e con un‘incursione in area dello stesso attaccate fermato solo dalla provvideziale chiusura di Karacic. Brescia minaccioso con la doppia conclusione di Bianchi e il diagonale di Ndoj. Nella rirpesa goala annullato a Brignola per fuorigioco poi, dopo un paio di occasioni costruite dalle rondinelle, il Cosenza sblocca il match con una conclusione sottomisura di Larrivey che si insacca sotto la traversa e fa esplodere il Marulla. Marson si supera con un miracolo sulla conclusione di Aye ma al primo minuto di recupero deve capitolare dopo aver compiuto l’ennesima parata su Pace. Sulla respinto Bianchi scaraventa in rete con un destro fortissimo.

Occasioni da una parte e dall’altra, ma primo tempo senza reti

Viali deve rinunciare agli squalificati Voca e Venturi sostitutiti da Brescianini e dal rientrante Rispoli. In attacco si rivede Merola e sopratutto Brignola che agiranno alle spalle di Larrivey. Partits subto intensa con le due squadre a sfidarsi senza troppi tatticimi e con azioni da una parte e dell’altra. Apre le danze il Coenza al 9′ con una girata in area di Brignola su assist di Florenzi che esce di un nulla alla destra di Andreacdci. Replica il Brescia con una doppia occasione a cavallo tra l’12 e il 13′. Prima è Bianchi a sfiorare il palo lontano con una conclusione in diagonale dal cuore dell’area. Poi l’ex Ndoj conclude dalla distanza chiamando alla risposta in angolo Marson. Poi nuova occasione per il Cosenza ancora con Brignola. Incursione in area dopo un uno/due e concusione a botta quasi sicura che trova l’opposizione miracolosa di Karacic che devia in angolo. La replica del Brescia al 24′ con un gran destro dal vertice di Bianchi smanacciato in corner da un tuffo di Marson. Il portiere del Cosenza viene nuovamentre chiamato in causa al 32′ sulla punizione di Viviani dai 30 metri, mentre un minuto dopo grande occasione per Bianchi, che si inserisce in area e conclude i diagonale da ottima posizione con la sfera che sibila di poco alta sopra la traversa. L’ultima occasione di un bel primo tempo la costruiscono i rossoblu, con un colpo di testa di Merola che stacca da buona posizione ma spedice sopra la travera.

La zampata di Larrivey fa esplodere il Marulla. Pari al 92′ di Bianchi

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Galeazzi per Ndpoj e con il cambio forzato di Viali per l’infortunio di Gozzi. In campo La Vardera al suo esordio stagionale. Al 49′ Brignola insacca con un sinistro al volo su assist di Florenzi, ma l’urlo del Marulla resta strozzato in gola per il fuorigioco segnalato all’ex Benevento. Il Cosenza accellera le giocate spinto dal Marulla. Al 55′ incusione in area di Brescianini ma conclusione debole e centrale che finisce tra le braccia di Andrenacci. Il Brescia tona a farsi vedere in avanti con una conclusione alta di poco Viviani e un destro di Moreo sul primo palo deviato in angolo da Marson. Entrano D’Urso e Nasti per Brescianini e Merola ma è una zampata del “Bati” al 71′ ha sbloccare la gara e regalare il vantaggio al Cosenza. Galoppata di Brignola, assist a destra per Ripoli che lacia partire un tiro-cross sul primo palo trovando la deviazione di Andrenacci. Il pallone finisce sui piedi dell’attaccante argentino che da posizione decentrata calcia in porta scaraventando sotto la traversa. Il Brescia schiuma rabbia e si riverva in avanti ma al minuto 80′ è il Cosenza a rendersi minaccioso con la conclusione sul primo palo di La Vardera che finisce sull’esterno della rete. Si gioca sul filo dei nervi con il Cosenza che tenta di stoppare le incursioni del Brescia che al 90′ prima va vininissimo al pari con una conclusione di Ayé su cui Marson compie un autentico miracolo. Poi, al primo dei sei minuti di recupero, agguanta il pari con un destro mortifero di Bianchi in area dopo l’ennessima parata di Marson. Un pari giusto tra due sqaudre che hannom provato a vincere fino alla fine.

——————————————————————–

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Gozzi (50′ La Vardera); Brescianini (64′ D’Urso), Calò, Florenzi (79′ Vallocchia); Merola (65′ Nasti), Brignola (79′ Meroni); Larrivey

Panchina: Matosevic, Brescianini, Kornvig, Brignola, Panico, Merola, Camigliano, Nasti, Vallocchia, Sidibe, Butic, La Vadera

Allenatore: William Viali

BRESCIA CALCIO (4-4-2): Andrenacci, Karacic, Van de Looi, Viviani (69′ Loboiko), Ndoj (1′ st Galazzi), Moreo (69′ Aye), Mangraviti, Jallow (84′ Pace), Bianchi, Bertagnoli (62′ Benali), Papetti

Panchina: Lezzerini; Pace; Galazzi, Garofalo, Nuamah, Labojko, Benali; Ayé

Allenatore: Joseph Clotet

Arbitro: Signor Francesco Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Signori Valeri Colarossi di Roma 2 e Daniele Marchi di Bologna

IV Uomo: Signor Fabio Maresca di Napoli

SALA VAR: Signori Francesco Fourneaur di Roma 1 e Alessandro Cipressa di Lecce

Ammoniti: Van De Looi (B), Florenzi (C), Rigione (C)

Espulsi:

Angoli: 3-7

Recupero: 2′ p.t. – 6’+4′ s.t.

NOTE: Pomeriggio soleggiato e Cosenza con una temperatura di circa 18 gradi. Terreno del Marulla in buon e condizioni. Presenti 3.859 spettatori (2.251 paganti per un incasso di 23.676€ + 1.455 abbonati) compresi 132 tifosi del Brescia sistemati nel settore ospiti.