Cosenza cuore e sacrificio. L’inzuccata di Nasti stende il Pisa, terza vittoria di fila

COSENZA – Quarta vittoria in cinque gare per il Cosenza. La più sofferta ma anche la più importante, visto che il successo contro il Pisa per 1 a 0, firmato da Marco Nasti, permette ai rossoblu si salire ancora in classifica. In un Marulla tornato finalmente con i suoi tifosi (erano in 9mila) basta l’inzuccata di Nasti sul finire di primo tempo per regalare il successo alla squadra di Viali.

Primo tempo con luci e ombre per il Cosenza, che ha sofferto (e non poco) il pressing del Pisa sui portatori di palla e una maggiore fluidità nell’impostazione di gioco. Per buona parte della prima frazione è proprio la squadra di D’angelo a rendersi più pericolosa, con le conclusioni di Mastinu, Sibilli e Moreo mentre il Cosenza, pericoloso in avvio con un paio di incursioni di Florenzi, crea un’unica importante occasione al 29′ con il colpo di testa di Delic su assist di Martino. Poi, quando il primo tempo sembra chiudersi sullo zero a zero il lampo di Nasti, che svetta di testa e insacca nell’angolo basso un cross di Marras.

Nella ripresa occasione per Marras e poi con Bresciani, che spreca un contropiede 3 contro due. Poi è solo Pisa con Micai che si supera sull’ex Gliozzi e sulla ribattuta di Moreo. I rossoblu stringono i denti, soffrono maledettamente ma ci mettono grinta e cuore riuscendo a portare a casa un successo importantissimo.

Avvio convincente del Pisa, Cosenza sornione

Avvio più convincente del Pisa che raccoglie due angoli nel giro di un minuito e va alla conclusione per ben tre volte: prima con un destro centrale di Esteves, poi con una conclusione velenosa di Moreo, che sfrutta una veloce ripartenza dopo un marchiano errore di Florenzi, e chiama Micai alla parata in angolo. Sul susseguente corner volé in diagonale di Mastinu che esce di poco. Sono passati appena 6 minuti e la gara si preannuncia già scoppiettante. Il Cosenza ci mette un pò a carburare, andando alla conclusione al 13′ con un sinistro al volo di Florenzi che termina alto. Lo stesso Florenzi, due minuti dopo, arriva in pelo ritardo sull’assist smarcate di Marras sul secondo palo. Al 18′ sinistro a giro di Mastino e palla che si perde di un nulla alla destra di Micai proteso in tuffo.

Delic vicino al goal, ma tanti errori

I rossoblu hanno qualche difficoltà nella propria trequarti campo, permettendo al centrocampo del Pisa di arrivare con troppa facilità al tiro dal limite. Come al 22′ quando una sponda di testa dell’ex Gliozzi porta all’ennesima conclusione dalla distanza. Ci prova Moreo con un destro al volo che termina fuori! Al 29′ il Cosenza costruisce l’azione più pericolosa: accelerazione di Martino sulla fascia destra, pallone al centro per l’inzuccata di Delic che spedisce alto da ottima posizione. La partita vive 10 minuti di stanca con errori da una parte e dall’altra.

Colpo di testa vincente di Nasti, Cosenza in vantaggio

Per vedere un’altra occasione bisogna arrivare al 40′ con la conclusione dalla distanza di D’Orazio che spedisce alto. Poi, al 42′ il Cosenza sblocca la gara con la quarta rete in campionato di Marco Nasti. Azione insistita dei rossoblu sulla fascia sinistra. Marras reimmette in mezzo dove Nasti stacca di testa, anticipa Caracciolo e insacca nell’angolo basso facendo esplodere il Marulla. Si va al riposo con il Cosenza avanti.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con l’ingresso in campo di Morutan per Esteves e con l’occasione di Marras che entra in area dalla destra e conclude in porta, trovando la respinta con i piedi di Nicolas. Il Pisa si va vedere al 50′ con un destro a giro di Marin che non inquadra la porta. Al 52′ occasionissima per il Cosenza in una ripartenza tre contro due, ma Brescianini perde l’attimo e non riesce a servire Floenzi tutto solo in area.

Super Micai. Dice no a Gliozzi e Moreo

Il Pisa inizia a serrare i ranghi e alza il baricentro alla ricerca del pari. Viali ha bisogno di forze fresche e inserisce Calò e Ripoli per Voca e D’Orazio. Al 63′ doppia grande occasione per il Pisa e doppio super intervento di Micai Il portiere del Cosenza prima si supera allungando la manona sulla girata in area di Gliozzi, poi si oppone anche alla conclisione di Moreo. È il massimo sforzo dei toscani con il Cosenza chiamato ma difendersi con le unghie dagli attacchi del Pisa che si fanno sempre più insistenti. Al 72′ entra anche D’Urso per uno stanchissimo Florenzi.

Pisa a testa bassa, Cosenza in sofferenza

Il Cosenza è in apnea. I rossoblu fanno una fatica tremenda a tenere palla ed uscire dalla propria metà campo. E allora il tecnico del Cosenza si gioca le ultime due sostituzioni, cambiando la coppia di attacco. Fuori Nasti e Delic, dentro Finotto e Zilli. La mossa riesce perchè il Cosenza tiene palla e, fatta eccezione per un cross velenoso proprio all’ultimo secondo, tiene lontano il Pisa dall’area di rigore e porta a casa un successo monumentale.

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio (60′ Rispoli); Brescianini, Voca (60′ Calò), Florenzi (72′ D’Urso); Delic (80′ Zilli), Marras; Nasti (80′ Finotto)

Panchina: Marson; Rispoli; Calò; Kornvig; D’Urso; Salihamidzic; Vaisanen; Finotto; Agostinelli; Venturi; La Verdera; Zilli

Allenatore: William Viali

PISA SPORTING CLUB (4-3-2-1): Nicolas; Hermasson, Barba, Caracciolo, Esteves (46′ Morutan); De Vitis (55′ Gargiulo), Marin (67′ Tramoni), Mastinu (73′ Zuelli); Sibilli (55′ Torregrossa), Gliozzi; Moreo

Panchina: Guadagno; Livieri; Torregrossa; Zuelli; Sussi; Gargiulo; Tramoni; Calabresi; Rus; Tramoni; Morutan

Allenatore: Luca D’Angelo

Arbitro: Signor Marco Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Signori Mauro Vivenzi di Brescia e Giuseppe Di Giacinto di Teramo

IV uomo: Signora Maria Marotta di Sapri

SALA VAR: Signori Giovanni Ayroldi di Molfetta e Giacomo Camplone di Pescara

Ammoniti: D’Orazio (C), Voca (C), D’Urso (C)

Espulsi:

Angoli: 4-3

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

Note: pomeriggio soleggiato e gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 20 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti 9.200 spettatori (1455 abbonati + 7.745 paganti compresi i 225 tifosi del Pisa sistemati nel settore ospiti).

Foto Cosenza Pisa a cura di Francesco Donato