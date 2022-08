Il 10 agosto Gianluca di Marzio presenterà alla città la nuova squadra del Cosenza

APRIGLIANO (CS) – Il primo impegno ufficiale si avvicina: lunedì prossimo, il Cosenza sfiderà il Bologna al Dall’Ara in un match valido per il primo turno di Coppa Italia. Quello che attende l’undici di Davide Dionigi sarà un test importante per capire quello che è lo stato di salute della squadra in vista dell’avvio del campionato.

Nel torneo cadetto, lo ricordiamo, il Cosenza esordirà domenica 14 agosto alle 20.45 sul campo del Benevento. Per prepararsi bene alle prossime sfide, però, niente di meglio che un bagno di folla con i tifosi. E’ accaduto ad Aprigliano in una delle tappe del tour che vede i rossoblù far visita ai centri della provincia.

Questa volta, insieme al Presidente Guarascio e ad una rappresentanza della dirigenza, c’erano anche alcuni giocatori, ovvero Brignola, Florenzi, Rispoli, Zilli e Larrivey. “E’ importantissimo per noi sentire il calore della gente – ha detto l’attaccante argentino – sul campo stiamo lavorando benissimo, siamo tutti carichi e fiduciosi“.

Lo stesso Larrivey, lo scorso anno, è stato decisivo: arrivato a gennaio, i suoi 8 gol sono stati fondamentali per la salvezza. Quest’anno la prospettiva è quella di migliorarsi: “Spero sia un anno migliore dei sei mesi trascorsi nella precedente stagione”.

Intanto il focus è sul match di Bologna. Una sfida affascinante, che darà indicazioni importanti al tecnico Davide Dionigi.