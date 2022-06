Ginnastica artistica, pioggia di medaglie per la Kodokan Cosenza ai campionati nazionali

COSENZA – Ancora un grande successo per la Kodokan 1973 di Cosenza nella Ginnastica Artistica ai campionati nazionali CSAIN. A Porto San Giorgio nel marchigiano, la spedizione cosentina ha fatto incetta di medaglie, coppe e tanti complimenti dagli addetti ai lavori. Ben 30 i podi conquistati, così suddivisi: 14 ori, 10 argenti e 6 bronzi. Un vero e proprio record per i ragazzi della presidentessa Ivana Dos Santos Ferreira e dei tecnici Sandro Mangiarano e Nadia Abritta. Per quanto riguarda il maschile, in Serie A, categoria Junior 2, l’atleta Giorgio Rizzo ha conquistato ben 5 medaglie d’oro (All around, Corpo Libero, Volteggio, Mini Trampolino e Sbarra; Simone Florio, serie B categoria Junior 1, ha ottenuto ben 5 medaglie d’argento (All around Corpo Libero, Volteggio, Mini Trampolino e Parallele simmetriche); Dennis Presta, serie B categoria Junior 2, ha conquistato un oro (Sbarra), due argenti (Volteggio e Mini Trampolino) e due bronzi (All around e Corpo Libero); Fabio Sorrentino Supergym, categoria Junior 1, ha vinto la medaglia d’oro nelle discipline Corpo Libero, Trampolino e Volteggio (All around) e la medaglia di bronzo nel Mini Trampolino; Patrizio Bruno, serie D categoria Allievo 2, ha conquistato una medaglia d’argento (Parallele Simmetriche) e una di bronzo (Volteggio).

Per quanto riguarda il femminile Rita Mangiarano, serie A Junior, ha ottenuto la medaglia d’oro nelle Parallele; Isandra Mangiarano, serie C Allieve ha portato a casa ben tre medaglie d’oro (Mini Trampolino, Parallele e Volteggio); Vittoria Vitaro, serie C Junior, medaglia d’argento nel Volteggio; Elisa Acri, serie C Ragazze, medaglia di bronzo nel Mini Trampolino; Francesca Cersosimo, Serie D Ragazze, medaglia d’oro nel Volteggio; Francesca Vetere, serie D Allieve, medaglia d’oro nel Mini Trampolino; Anita Pezzi, serie D Allieve, medaglia d’argento nel Mini Trampolino; Sofia Manna, serie D Allieve, medaglia di bronzo nel Mini Trampolino.

A fine giornata, molto soddisfatto il tecnico Sandro Mangiarano; «E’ stata una grande emozione vedere i propri atleti conquistare così tanti podi. Faccio un plauso a loro, ma anche al tecnico della femminile Nadia Abritta per aver preparato al meglio le nostre allieve. Un ringraziamento particolare anche alla presidentessa della Kodokan 1973, Ivana Dos Santos Ferreira, per il grande aiuto ed il supporto morale e psicologico che ha dato ai nostri allievi. Ripartiamo da queste bellissime ed importanti affermazioni per cercare di fare ancora meglio in futuro. Questo è il nostro motto, a prescindere dei risultati. Chiedere a noi stessi di fare di più è un qualcosa di naturale. Vincere aiuta a vincere e noi vogliamo sempre il meglio, in primis per i nostri allievi».